Ο Ολυμπιακός ψάχνει έδρα για τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν λόγω των έργων ανακαίνισης στο ΣΕΦ και ο Μάκης Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραχώρησης της SUNEL Arena.

Ο Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV και ένα από τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε είναι και το ενδεχόμενο παραχώρησης της SUNEL Arena στους «ερυθρόλευκους», όσο θα γίνονται οι εργασίες στο ΣΕΦ.

Ένα θέμα που απασχολεί πολύ και τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν βλέπουν με καλό μάτι κάτι τέτοιο, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να λέει τα εξής…

«Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα.

Το 2020 παρ’ ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα».