Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2026-2027.

Με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, προχωρούν στοχευμένες αλλαγές στο σχολικό δίκτυο, μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων, προαγωγών, υποβιβασμών και καταργήσεων σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, την καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την προσαρμογή του σχολικού δικτύου στις σύγχρονες δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ζαχαράκη: «Σχολικός χάρτης που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι οι αλλαγές γίνονται με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

«Με σχέδιο, ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε.

Η υπουργός τόνισε ότι η ίδρυση νέων σχολείων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η αναβάθμιση σχολικών μονάδων με αυξημένη μαθητική δυναμική και η προσαρμογή του δικτύου όπου υπάρχουν δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο.

«Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η δημιουργία νέων δομών και η αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες μάθησης και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού», σημείωσε.

Τι αλλάζει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας στις Κυκλάδες.

Παράλληλα, λόγω αύξησης του αριθμού μαθητών και μαθητριών, προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία.

Στον αντίποδα, λόγω μικρού αριθμού μαθητών, συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία, τα οποία θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, ενώ 12 Δημοτικά Σχολεία συγχωνεύονται και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες.

Επιπλέον, λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού, υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία.

Καταργούνται επίσης 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία, με το υπουργείο να σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων αυτών βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού.

Οι νέες σχολικές μονάδες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, ιδρύονται:

Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας , με έδρα την Ορεστιάδα στον Έβρο.

, με έδρα την Ορεστιάδα στον Έβρο. 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού , με έδρα το Καματερό στη Γ’ Αθήνας.

, με έδρα το Καματερό στη Γ’ Αθήνας. Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού , με έδρα τον Αλμυρό στη Μαγνησία.

, με έδρα τον Αλμυρό στη Μαγνησία. 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης , με έδρα την Πολίχνη στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

, με έδρα την Πολίχνη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου , με έδρα το Ασήμι στο Ηράκλειο.

, με έδρα το Ασήμι στο Ηράκλειο. Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά , με έδρα τον Πλακιά στο Ρέθυμνο.

, με έδρα τον Πλακιά στο Ρέθυμνο. Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου , με έδρα την Παστίδα στα Δωδεκάνησα.

, με έδρα την Παστίδα στα Δωδεκάνησα. Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου , με έδρα τη Νάξο στις Κυκλάδες.

, με έδρα τη Νάξο στις Κυκλάδες. 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας , με έδρα το Εμπορειό στις Κυκλάδες.

, με έδρα το Εμπορειό στις Κυκλάδες. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας στην Ημαθία.

Ιδρύονται λυκειακές τάξεις σε τέσσερα σχολεία

Παράλληλα, ιδρύονται λυκειακές τάξεις σε σχολικές μονάδες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου.

Οι λυκειακές τάξεις ιδρύονται στα εξής σχολεία:

Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου στη Λέσβο. Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας στη Θεσπρωτία. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας στην Αργολίδα. Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου στην Κορινθία.

Πέντε νέες μονάδες Ειδικής Αγωγής

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση.

Συγκεκριμένα, ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών στη Ροδόπη.

στη Ροδόπη. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου στη Μαγνησία.

στη Μαγνησία. Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο.

στο Ρέθυμνο. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν λειτούργησαν ποτέ από την ίδρυσή τους.

Στόχος η προσαρμογή του σχολικού δικτύου

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι κάθε μαθητής και μαθήτρια, σε κάθε γωνιά της χώρας, να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.