Στη σύλληψη 43χρονης Ελληνίδας για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Αττική.

Δύο εστίες φωτιάς μέσα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η 43χρονη φέρεται να προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής.

Οι εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στις 11:05 και στις 11:24, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μετά την εκδήλωση των δύο πυρκαγιών, η Δ.Α.Ε.Ε. ξεκίνησε τη διερεύνηση των περιστατικών, προχωρώντας στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Ομολόγησε στην προανάκριση

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη φέρεται να ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα ευρήματα της έρευνας.

Η γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Το μήνυμα της Δ.Α.Ε.Ε.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων.

Όπως τονίζεται, όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.