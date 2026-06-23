Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε παραλίες στην Ανατολική Αττική, καθώς οι επαναληπτικοί έλεγχοι του Ιουνίου καταγράφουν επιδείνωση της εικόνας σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις του Μαΐου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026 σε 30 διαφορετικά σημεία της ακτογραμμής, το 40% των παραλιών κρίθηκε ακατάλληλο για κολύμβηση λόγω αυξημένων μικροβιολογικών φορτίων, ενώ το 60% παρέμεινε εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στα όρια της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, με κριτήρια τις συγκεντρώσεις των βακτηρίων E. coli και εντερόκοκκων, που αποτελούν βασικούς δείκτες ποιότητας των υδάτων.

Ποιες παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες

Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η εικόνα σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, όπου καταγράφηκαν αυξημένα μικροβιακά φορτία.

Στην περιοχή από την Παλαιά Φώκαια έως το Λαύριο, ακατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίστηκαν:

Παραλία Παλαιάς Φώκαιας (Όρμος Καταφυγή)

Λεγραινά

Παραλία Σουνίου

Παραλία Ασημάκη (Λαύριο)

Πουνταζέζα

Μαύρη Πέτρα

Στην Κερατέα, από τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν:

1ο Λιμανάκι Δασκαλειού

3ο Λιμανάκι Δασκαλειού

Κεντρική παραλία Δασκαλειού

Αρνητική είναι και η εικόνα στο Πόρτο Ράφτη, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόλις ένα στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ τα υπόλοιπα παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων, με υψηλές συγκεντρώσεις E. coli.

Παράλληλα, αυξημένα μικροβιακά φορτία καταγράφηκαν σε:

Βραυρώνα

Αρτέμιδα (Λούτσα)

Ραφήνα

Οι παραλίες που θεωρούνται ασφαλείς για κολύμβηση

Παρά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε αρκετές περιοχές, οι έλεγχοι ανέδειξαν και παραλίες όπου η ποιότητα των νερών παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Μεταξύ των περιοχών που κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση περιλαμβάνονται:

Θυμάρι

Χάρακας

Παραλία «Οξυγόνο» στο Λαύριο

Μάτι

Ζούμπερι

Παραλίες της Νέας Μάκρης

Μαραθώνας

Σχινιάς

Ειδικά στη Νέα Μάκρη, δύο από τα τρία σημεία δειγματοληψίας παρέμειναν εντός των προβλεπόμενων ορίων, ενώ ένα σημείο εμφάνισε υπέρβαση και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του Ιουνίου

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τοπικά προβλήματα μικροβιακής ρύπανσης, κυρίως σε κλειστούς κόλπους, περιοχές με λιμενικές εγκαταστάσεις και πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες.

Αντίθετα, καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πιο ανοιχτές παραλίες, όπου η φυσική ανανέωση των υδάτων συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλότερων μικροβιακών συγκεντρώσεων.

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να ενημερώνονται τακτικά για την ποιότητα των υδάτων πριν επισκεφθούν μια παραλία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η αυξημένη επισκεψιότητα μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες στις παράκτιες περιοχές.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ