Με τον Ρονάλντο να πετυχαίνει δύο γκολ και να γίνεται ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν και άφησε πίσω της τη γκέλα κόντρα στο Κονγκό, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026.

Όπως στο πρώτο της παιχνίδι, με αντίπαλο το Κονγκό, έτσι και τώρα, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μπήκε δυνατά, είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 2′ με τον Φερνάντες, το σουτ του οποίου εντός περιοχής κόντραρε στον Χουσάνοφ, για να ανοίξει τελικά το σκορ στο 6′.

Ο Ζοάο Κανσέλο έκανε ωραία κίνηση και γύρισμα από αριστερά και ο Ρονάλντο εκτέλεσε αμέσως στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, γράφοντας ιστορία με αυτό το γκολ ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Από εκεί και πέρα, σε αντίθεση με ό,τι έγινε κόντρα στο Κονγκό, οι Πορτογάλοι συνέχισαν να παίζουν επιθετικά ψάχνοντας το δεύτερο γκολ με το οποίο θα έβαζε βάσεις νίκης και το πέτυχε στο 17′ με την εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες, την ώρα που όλοι περίμεναν πως αυτός που θα σούταρε θα ήταν ο CR7.

Με το σκορ στο 2-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, η Πορτογαλία μπορούσε πλέον να διαχειριστεί όπως ήθελε το παιχνίδι, αν και το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να αντιδράσει και στο 29′ πίστεψε ότι μείωσε με τη γκολάρα του Γκάνιεφ, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι είχε γίνει επιθετικό φάουλ και το σκορ παρέμεινε στο 2-0.

Όχι για πολύ όμως, καθώς στο 39′ οι Πορτογάλοι βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μπρούνο Φερνάντες και αυτός πάσαρε στον Ρονάλντο που πλάσαρε από κοντά για το 3-0, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του δεύτερου οι Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Φάμπιο Καναβάρο άρχισαν τις αλλαγές και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και με την Πορτογαλία να ανεβάζει το δείκτη του σκορ… χωρίς να χρειαστεί να κάνει πολλά. Στο 60′, μετά την εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει και τελικά με αυτογκόλ του Χουσάνοφ έγινε το 4-0.

Από εκεί και πέρα, όπως ήταν λογικό, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ… σταμάτησε να παίζει και έκανε συντήρηση δυνάμεων, ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση καθώς το Ουζμπεκιστάν όσο κι αν το ήθελε δεν κατάφερνε να κάνει κάτι καλό επιθετικά και να πλησιάσει έστω στο γκολ της τιμής.

Η Πορτογαλία, από την άλλη, ακόμη κι αν δεν ήθελε, μπορούσε να κυνηγήσει κι άλλο γκολ και το πέτυχε στο 87′, όταν ο Σεμέδο έκανε το γύρισμα από δεξιά και η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Λεάο, ο οποίος με πολύ ωραίο πλασέ έγραψε το 5-0, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο (46′ Σεμέδο), Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες (76′ Μπερνάρντο Σίλβα), Βιτίνια (83′ Λεάο), Μπρούνο Φερνάντες, Πέδρο Νέτο (46′ Κονσεϊσάο), Ζοάο Φέλιξ (64′ Τρινκάο), Ρονάλντο.

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ, Αμπντουλάεφ , Χουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Καρίμοφ, Σουκούροφ, Χαμρομπέκοφ (46′ Μοσγκοβόι), Νασρουλάεφ (46′ Αλιόνοφ), Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ (73′ Σεργκέεφ), Σομορούντοφ.