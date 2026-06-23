Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στα πρώτα λεπτά του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν για το Μουντιάλ 2026 και έκανε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει πλέον σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

Μετά το πρώτο ματς των Πορτογάλων στη φετινή διοργάνωση, το 1-1 με το Κονγκό, ο CR7 είχε δεχθεί έντονη κριτική καθώς η απόδοσή του ήταν κακή και δεν βοηθούσε σε τίποτα την ομάδα του. Έτσι, με δεδομένο πως είναι 41 ετών, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που πίστευαν πως ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θα έπρεπε να τον αφήσει στον πάγκο.

Ο Ισπανός προπονητής, τελικά, έδωσε θέση βασικού στον Ρονάλντο και για το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου, με αντίπαλο το Ουζμπεκιστάν, και δικαιώθηκε από νωρίς, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-0. Ένα γκολ με το οποίο ο 41χρονος άσος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι Μουντιάλ.

Η αρχή έγινε το 2006 και από εκεί και πέρα ο Ρονάλντο σκόραρε και στις διοργανώσεις του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και πλέον και του 2026. Ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ που δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το σπάσει κάποιος στο μέλλον.

Παράλληλα, ο CR7 έφτασε τα 9 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφάρισε τον θρυλικό Εουσέμπιο στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Πορτογαλίας στη διοργάνωση. Η διαφορά είναι ότι ο Εουσέμπιο είχε πετύχει τα 9 γκολ σε ένα Μουντιάλ και συγκεκριμένα αυτό του 1966.