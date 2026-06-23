Ένας 18χρονος Αφγανός κατηγορείται για την άγρια δολοφονία μετανάστη στο κέντρο του Λονδίνου.

Ο Σουλαϊμάν Τατζάι τον Μάρτιο μαχαίρωσε πολλές φορές στη μέση του δρόμου τον 26χρονο Φαρμανουλά Σερζάντ, με το θύμα να χάνει τη ζωή του κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο νεαρός κατέθεσε παρουσία διερμηνέα στην έναρξη της δίκης, αρνούμενος ότι κρατούσε το φονικό όπλο. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε ταραχή, επειδή είναι «τραυματισμένος πρόσφυγας».

Η δίκη διεκόπη, γιατί αναμένονται οι ψυχιατρικές εκθέσεις, ενώ λίγο πριν την διακοπή, συνέβη ένα απρόοπτο.

Ένα από τα γραφεία της αίθουσας κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας έναν δυνατό θόρυβο που τρόμαξε όλους τους παρευρισκόμενους..

«Νομίζω ότι με αυτό ολοκληρώνεται η ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο καταρρέει», αναφώνησε ο δικαστής, τονίζοντας ότι θα οριστεί νέα ημερομηνία για να συνεχιστεί η δίκη.