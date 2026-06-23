Η Μαρία Αντωνά υποδέχθηκε το καλοκαίρι με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους ακολούθους της εμφανίζεται με διαφορετικά μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισε και ένα βίντεο από παλαιότερο ταξίδι στις Μαλδίβες.

Η στιγμή που συνάντησε καρχαρία

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Μαρία Αντωνά κολυμπά φορώντας μάσκα θαλάσσης όταν ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά της ένας καρχαρίας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «When in Maldives».

Την ίδια στιγμή ακούγεται η φωνή του Γιώργου Λιάγκα, που κατέγραφε το περιστατικό, να λέει: «Η Μαρία και ο καρχαρίας. Η Μαρία φοβήθηκε».