Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 και θα είναι αυτός που θα απονείμει το τρόπαιο μαζί με τον Τζάνι Ινφαντίνο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της FIFA.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει άριστες σχέσεις με τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και σε κάθε εκδήλωσή της στη χώρα του εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ο Τραμπ έκανε την απονομή στην Τσέλσι και παρέμεινε στην ειδική εξέδρα προκαλώντας αμηχανία στους ποδοσφαιριστές, ενώ η κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026 εξελίχθηκαν σε προσωπικό show.

Δεν γινόταν, επομένως, να απουσιάσει από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όντως θα είναι εκεί και θα κάνει την απονομή μαζί με τον Ινφαντίνο, όπως επιβεβαίωσε ο τελευταίος μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Foz and Friends».

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές», είπε σχετικά ο επικεφαλής της FIFA.