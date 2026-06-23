Η Αγγελική Νικολούλη και οι συνεργάτες της στο «Φως στο Τούνελ» βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της Καισαριανής, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής περιόδου.

Η εκπομπή συμπληρώνει φέτος 31 χρόνια παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση, συνεχίζοντας για ακόμη μία σεζόν την πορεία της στη βραδινή ζώνη.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση της με το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέγοντας:

«Όταν μπήκα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ήξερα ότι θα δω την άλλη πλευρά της ζωής και ήθελα να μπω σε αυτό για να δώσω φως. Το αγαπάω το αστυνομικό ρεπορτάζ».

Η ίδια εξήγησε πως, παρά τις προτάσεις που δέχθηκε κατά καιρούς για διαφορετικά τηλεοπτικά εγχειρήματα, επέλεξε να παραμείνει πιστή στο «Τούνελ».

«Θα μπούμε στον 32ο χρόνο»

Η Αγγελική Νικολούλη άφησε παράλληλα ανοιχτό το κεφάλαιο της επόμενης σεζόν, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη συνέχεια της εκπομπής.

«Aπ’ ό,τι βλέπω συνεχίζουμε πάλι. Θα μπούμε στον τριακοστό δεύτερο χρόνο…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με το φινάλε της φετινής χρονιάς να πλησιάζει, η ομάδα της εκπομπής είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει και να γιορτάσει ακόμη μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.