Σοκ έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η υπόθεση μιας 15χρονης που συνελήφθη με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τους γονείς της και τραυμάτισε το κατοικίδιο σκυλί της οικογένειας, πριν στείλει φωτογραφίες από το αιματοβαμμένο σκηνικό σε φίλους της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η ανήλικη συνελήφθη στην περιοχή της Groningen, αφού οι γονείς της, ο Johan και η Mathilda, αμφότεροι 53 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης, το γκόλντεν ριτρίβερ της οικογένειας δέχθηκε επίσης μαχαιριές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, η 15χρονη φέρεται να φωτογράφισε τους νεκρούς γονείς της και να έστειλε τις εικόνες σε συμμαθητές και φίλους μέσω WhatsApp. «Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της πεσμένους στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της βρισκόταν στο πάτωμα και η μητέρα της στο κρεβάτι. Υπήρχαν αίματα και ένα μαχαίρι», δήλωσε ένας μαθητής που φέρεται να είδε τις φωτογραφίες.

Η αστυνομία δεν σχολίασε τις πληροφορίες σχετικά με τις εικόνες, καλώντας ωστόσο το κοινό να μην τις διακινεί και να ενημερώνει τις αρχές σε περίπτωση που τις λάβει. Συμμαθητές της ανήλικης ανέφεραν επίσης ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες σχετικά με την ταυτότητά της και συχνά προσποιούνταν ότι ήταν σκύλος, κυκλοφορώντας στα τέσσερα στους διαδρόμους του σχολείου και γαβγίζοντας.

«Φορούσε ουρά, αυτιά σκύλου και γάντια. Μερικές φορές έκανε ήχους σαν γάβγισμα», ανέφερε ένας συμμαθητής της. Σε ανακοίνωσή τους, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων δήλωσαν ότι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν όσα συνέβησαν. «Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα τραγικά γεγονότα γύρω από τον θάνατο του Johan και της Mathilda. Η στήριξη και η συμπαράσταση που έχουμε δεχθεί από τόσο κόσμο μάς προσφέρει παρηγοριά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», ανέφεραν.

Η έρευνα για τις συνθήκες της διπλής δολοφονίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.