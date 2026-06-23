Στο πλαίσιο των σπουδών που πραγματοποιούν οι δύο κόρες τους στην Αμερική, η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποίησαν μια κοινή συνάντηση με ολόκληρη την οικογένεια.

Η σχεδιάστρια μόδας εκμεταλλεύτηκε την παρουσία όλων των μελών στην αμερικανική μεγαλούπολη και, με αφορμή και τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την έξοδό τους για φαγητό.

Στο φωτογραφικό υλικό που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, ο εφοπλιστής κάθεται στο κέντρο του τραπεζιού φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ και κρατώντας ένα ποτήρι κρασί, έχοντας δίπλα του τον 25χρονο γιο του, Παναγιώτη, και τις 22χρονες δίδυμες κόρες του, Ελισάβετ και Ειρήνη.

Η Νέα Υόρκη ως σταθερός προορισμός συνάντησης

Η συγκεκριμένη πόλη αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς για τις κοινές τους αποδράσεις, καθώς οι δίδυμες κόρες του ζευγαριού διαμένουν μόνιμα εκεί το τελευταίο διάστημα λόγω των πανεπιστημιακών τους υποχρεώσεων.

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που διατηρούν και οι δύο γονείς στην Ευρώπη, το πρόγραμμα προσαρμόζεται ώστε να εξασφαλίζεται κοινός χρόνος με τα τρία παιδιά τους, όπως αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη λήψη από το εστιατόριο της Νέας Υόρκης.