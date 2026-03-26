Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος διευρύνει τη διεθνή του παρουσία στον αθλητισμό, προχωρώντας σε μια σημαντική συνεργασία με τους Νιου Γιορκ Νικς. Μέσω της ναυτιλιακής του εταιρείας Tsakos Energy Navigation, ο Έλληνας επιχειρηματίας θα αποτελέσει επίσημο χορηγό της ομάδας, με το brand της εταιρείας να αποκτά προβολή στο εμβληματικό Madison Square Garden.

Η πολυετής συμφωνία ανακοινώθηκε από την Madison Square Garden Sports Corp. και σηματοδοτεί μια ακόμη κίνηση εξωστρέφειας για την TEN, η οποία συνδέει πλέον το όνομά της με έναν από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το brand της εταιρείας θα εμφανίζεται στα VIP καθίσματα του Madison Square Garden κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των Νικς, προσφέροντας σημαντική διεθνή προβολή σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλητικές σκηνές παγκοσμίως.

Ο Νίκος Τσάκος δεν είναι άγνωστος στον χώρο του αθλητισμού. Ήδη στηρίζει τoν Ολυμπιακό ως χορηγός της ΚΑΕ, μέσω του φυσικού μεταλλικού νερού Arrena. Η νέα αυτή συνεργασία δείχνει ότι το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αποκτά πλέον έντονο διεθνές αποτύπωμα.

Παράλληλα, η σχέση του με τους Νικς έχει και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς εδώ και χρόνια παρακολουθεί στενά την ομάδα και διατηρεί εισιτήρια διαρκείας στο γήπεδο. Με τη συμφωνία αυτή, η μακροχρόνια σύνδεσή του με τον σύλλογο περνά πλέον και σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε μια συνεργασία με ισχυρό συμβολισμό αλλά και μεγάλη προβολή.

«Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας, η Tsakos Energy Navigation (NYSE: TEN) ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συνεργασίας με την Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE: MSGS), καθιστώντας την επίσημο συνεργάτη των New York Knicks

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής παρουσίας της TEN σε μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές σκηνές παγκοσμίως, το Madison Square Garden.

Βάσει του δελτίου Τύπου, το brand της TEN θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στα VIP courtside καθίσματα “Between the Benches”, κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των Knicks. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει αξιοποίηση πολλαπλών εμπορικών assets της ομάδας, καθώς και ειδικές ενεργοποιήσεις φιλοξενίας, όπως gifting σε επιλεγμένες σουίτες υψηλού επιπέδου στο γήπεδο.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία «εμπειριών υψηλής αξίας» για φιλάθλους και συνεργάτες, συνδέοντας το brand της TEN με την premium ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Ο Doug Jossmen, Executive Vice President της MSG Sports, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της εμπειρίας των φιλάθλων:

«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks. Μέσω ευκαιριών φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων» τονίζεται στο δελτίο Τύπου.