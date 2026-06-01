«Υπάρχουν δυο πρόσωπα μέσα μου, η Μαρία και η Κάλλας. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι συμβαδίζουν, γιατί στη δουλειά μου η Μαρία είναι πάντα παρούσα. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι η Κάλλας είναι διάσημη».

Με αυτά τα βαθιά εξομολογητικά λόγια, η Μαρία Κάλλας περιέγραψε τη διπλή της φύση: τη γυναίκα που αναζητούσε την απλότητα και τη ντίβα που κατέκτησε τις παγκόσμιες σκηνές. Και με αυτά ακριβώς τα λόγια, ξεκινά η έκθεση «Μaria La Callas. Η ιταλική τέχνη των κουστουμιών της ταινίας» στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Μια έκθεση στην οποία ζωντανεύει η δυαδικότητα της κορυφαίας υψιφώνου του 20ου αιώνα, της Μαρίας και της Κάλλας, με τον πιο καθηλωτικό τρόπο και μέσα από τα αυθεντικά κοστούμια από την πρόσφατη κινηματογραφική ταινία για τη ζωή της, με την Αντζελίνα Τζολί.

Μέσα από τα ενδύματα, τα υφάσματα και τις λεπτομέρειες των ενδυμασιών, ο επισκέπτης της έκθεσης δεν αντικρίζει απλώς τα ρούχα μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας, αλλά τη λεπτή γραμμή όπου η ευάλωτη Μαρία συναντά την επιβλητική Κάλλας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας και παρουσιάζει για πρώτη φορά -ως ξεχωριστή έκθεση- μια επιλογή 18 από τα κοστούμια της ταινίας Maria (2024), υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κοστουμιών της ταινίας, του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini, σε συνεργασία με σπουδαστές στη Διεύθυνση Μόδας της καταξιωμένης σχολής μόδας Polimoda με έδρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφοιτος και μέντορας.

«Φαντάστηκα πώς θα ντυνόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστη και παρουσίαζε συμπτώματα κατάθλιψης, αλλά δεν περίμενε να πεθάνει. Ήταν μια άσκηση ευαισθησίας και ακρίβειας, με προσοχή στη μικρότερη λεπτομέρεια», δηλώνει σε συνέντευξή του ο Massimo Cantini Parrini για το πώς εμπνεύστηκε τα κοστούμια της Κάλλας τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και τα οποία ανέδειξε η Αντζελίνα Τζολί.

Εξάλλου, η ενδυματολογική προσέγγιση του Massimo Cantini Parrini για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο, έχει χαρακτηριστεί ως «οπτική γιορτή της μόδας», για την ικανότητά του να αποτυπώνει, με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια, τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά κοστούμια όπερας συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της «La Divina», μιας από τις πιο εκλεπτυσμένες και αναγνωρίσιμες ντίβες του εικοστού αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας.

Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την πρωταγωνίστρια της ταινίας, με την οποία ο ενδυματολόγος συνεργάστηκε στενά, αποτελεί φόρο τιμής στη σχολαστική ιστορική έρευνα. Με στόχο να αποδώσει ενδυματολογικά όχι μόνο την εξωτερική εικόνα της Κάλλας αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων, ο Massimo Cantini Parrini και η ομάδα του, μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Μια από τις πιο συναρπαστικές προκλήσεις ήταν η αναπαράσταση των εμβληματικών εμφανίσεων της ντίβας στις παραστάσεις της, στα εξώφυλλα των δίσκων της και στις φωτογραφίσεις της, όπως εκείνης για το περιοδικό Life.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τις δημιουργίες του, ο Massimo Cantini Parrini, εξερευνά την ισχυρή και πολυεπίπεδη προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, εστιάζοντας σε στιγμιότυπα από κομβικά σημεία της ζωής και της καλλιτεχνικής της πορείας. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η εμμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρούχων και αξεσουάρ, αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Συχνά τον αποκαλούν «fashion archaeologist», επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια και όχι απλώς σαν αντικείμενα styling. Συνεπώς, η έκθεση μέσα από τα εμβληματικά «Made in Italy» κομμάτια της συλλογής, επανεξετάζει την κοινωνιολογική και πολιτιστική εξέλιξη τριών κρίσιμων δεκαετιών του 20ού αιώνα (’50s, ’60s και ’70s), που συνδέονται με την άνοδο της Ιταλίας στην κορυφή της βιομηχανίας της μόδας.

Όταν ο Μύθος συναντά τον Άνθρωπο κι εσύ γίνεσαι μάρτυρας

Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για τον θεατή. Μπροστά σου δεν έχεις απλώς ως εκθέματα τα κοστούμια που φόρεσε μία από τις μεγαλύτερες Χολιγουντιανές σταρ που σε κάνει να σκέφτεσαι την Αντζελίνα Τζολί ή ότι πρόκειται για αναπαραστάσεις εμβληματικών εμφανίσεων της Κάλλας. Είναι πέρα και πάνω από αυτό.

Είναι μια συνάντηση του μύθου Κάλλας με τον άνθρωπο Μαρία κι εσύ είσαι μάρτυρας αυτής. Η έκθεση καταφέρνει με έναν σχεδόν μυσταγωγικό τρόπο, να ισορροπήσει ανάμεσα στη «σκηνική λάμψη» της Κάλλας και την «ανθρώπινη, καθημερινή της πλευρά». Τα κοστούμια δεν αντιμετωπίζονται ως απλά εκθέματα, αλλά ως εργαλεία ψυχογραφήματος μιας ντίβας.

Δεν είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία, αλλά βασικός μοχλός για να αποδοθεί η ψυχολογική μετάβαση από τη λάμψη της σκηνής στη μοναξιά του τέλους. Τα θρυλικά κοστούμια όπερας συνυπάρχουν με λαμπερά κομμάτια της κοσμικής της ζωής στο Παρίσι, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι μπαίνεις στα παρασκήνια της ζωής της. Μια περιήγηση που δεν έχει καμία διάθεση φτηνής φιλοπεριέργειας, αντίθετα, λειτουργεί ως ένα βαθύ, ψυχογραφικό ταξίδι με απόλυτο σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στον μύθο της Μαρίας Κάλλας. Σε αυτό βοηθά και η εξαιρετική σκηνογραφική προσέγγιση της έκθεσης, καθώς δημιουργεί ένα κινηματογραφικό περιβάλλον έντονα υποβλητικό.

Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν, είναι και η «Ρόμπα Δωματίου, 1977». Πρόκειται για μια ρόμπα από μαλλί και κασμίρ σε χρώμα κρεμ, την οποία στην ταινία, φορά η Αντζελίνα Τζολί στις σκηνές όπου η Κάλλας βρίσκεται απομονωμένη στο σπίτι της στο Παρίσι. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο ενδυματολόγος, η ιδέα της μάλλινης ρόμπας γεννήθηκε από την ανάγκη να δημιουργηθεί «κάτι που θα την αγκάλιαζε», δίνοντας στη Μαρία μια αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας μέσα στο σπίτι.

Πληροφορίες έκθεσης

Παράλληλες εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις

Ξεναγήσεις στην έκθεση θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες: Τις Πέμπτες 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 10/9, ώρα 18:00

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά €2.

Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου στο tickets.benaki.org.