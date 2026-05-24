Με αφορμή την έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει Cycladic Late Night την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, από τις 19:00 έως τις 24:00. Με εισιτήριο 10€, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση και να παρακολουθήσουν live μουσικά performances και DJ set στους χώρους του Μεγάρου Σταθάτου.

Η Venus Volcanism, οι Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos και η OKO DJ συνομιλούν με τα ερωτήματα που θέτει η έκθεση γύρω από τη γυναικεία μορφή, τη γονιμότητα και το αρχέγονο σώμα ως κεντρικό φορέα νοήματος. Τι μένει αναλλοίωτο όταν το ίδιο σύμβολο διασχίζει σαράντα χιλιάδες χρόνια αλλάζοντας υλικότητα από το ελεφαντόδοντο μαμούθ στον γυαλισμένο χάλυβα;

Η Venus Volcanism είναι ερμηνεύτρια που δημιουργεί ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία, κινούμενη ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματικό ηλεκτρονικό ήχο. Εξερευνά τη φωνή ως φορέα πολιτισμικής μνήμης μέσα από drones, ηχογραφήσεις πεδίου, αναλογικά και ψηφιακά συνθεσάιζερ, χτίζοντας υβριδικούς τελετουργικούς ηχητικούς κόσμους.

Οι Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το άλμπουμ τους Mutable Ground / Μεταβλητό Έδαφος, ένα ηχητικό έργο για κρουστά, φωνή και live sampling. Επεξεργασμένα drums, διακοπτόμενες φωνές και δυναμικά μοτίβα συνθέτουν έναν διάλογο ανάμεσα σε ακουστικά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

Η OKO DJ (Marine Tordjemann), από τη Γαλλία, μία από τις πιο πρωτοποριακές DJs της γενιάς της, κλείνει τη βραδιά με ένα DJ set στον κήπο του Μεγάρου Σταθάτου. Το set της αντλεί έμπνευση από την έκθεση, τη φύση και το Θείο Θηλυκό, συνδυάζοντας experimental dub, industrial folk, ’90s rock και spoken word.

Η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, που παρουσιάζεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 στο Μέγαρο Σταθάτου, φέρνει σε διάλογο την προϊστορική τέχνη με τη σύγχρονη, εξετάζοντας πώς η μορφή της Αφροδίτης διασχίζει πάνω από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας. Στο επίκεντρό της, η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου Balloon Venus Lespugue (Orange) του Jeff Koons, από τη Συλλογή Homem Sonnabend, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες» από μεγάλα μουσεία της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας.

Η έκθεση οργανώνεται ως ένας διάλογος μορφών και ιδεών που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου, αναδεικνύοντας το πώς ο μετασχηματισμός των υλικών- από το ελεφαντόδοντο μαμούθ και τον ασβεστόλιθο στον ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα-μεταβάλλει ή διατηρεί την ιερή σημασία της μορφής.

OKO DJ

LIVE PERFORMANCES | SHORT BIOS

Venus Volcanism

Η Venus Volcanism (Rena Rasouli) είναι ερμηνεύτρια, μουσικός, sound explorer και music producer, με καταγωγή την Κρήτη και βάση το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. Η μουσική της πρακτική κινείται σε ένα ευρύ φάσμα ηχητικών τοπίων, με επίκεντρο τη δυαδικότητα της φωνής ως φορέα γλωσσικού και παραγλωσσικού νοήματος. Διερευνά τη σχέση παραδοσιακής μουσικής και τεχνολογίας, πώς δηλαδή οι παραδοσιακές φόρμες μπορούν να εκφραστούν μέσα από τον ηλεκτρονικό ήχο χωρίς να χάσουν τη πολιτισμική μνήμη που μεταφέρουν.

Με αφετηρία έννοιες όπως το μοτίβο, το αρχέγονο και την ηχητική τελετουργία, οι συνθέσεις της χτίζουν ηχητικούς κόσμους από φωνή, drones, ηχογραφήσεις πεδίου, αναλογικά και ψηφιακά synthesizers. Έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της solo EP Rizitiko από τη Weaponize Your Sound (sub-label της Optimo) και το Tissue από τη Submersion Records. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε Ελλάδα, Ισλανδία, Αυστρία και Δανία, και έχει συνεργαστεί με το Stegi Radio TakeOver του Ιδρύματος Ωνάση και το Extreme Chill Festival.

Έχει υπογράψει μουσική για την έκθεση Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το χορευτικό φιλμ Ruins Within Ruins του Λευτέρη Παρασύρη, ενώ αποτελεί το ένα μισό του post-punk σχήματος V.V.I.A. Στο Cycladic Late Night παρουσιάζει μια επιλογή από παλαιότερες και νέες συνθέσεις, με κεντρικό άξονα τη θηλυκότητα και τις διαφορετικές εκφάνσεις της από την ευαισθησία έως το χάος.

Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος όροφος

Ώρα: 19:30

Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos

Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos

Η Άννα Παπαϊωάννου (Anna Vs June) και ο Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van Angelopoulos) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το άλμπουμ τους Mutable Ground / Μεταβλητό Έδαφος, που ηχογραφήθηκε τον χειμώνα του 2025 και παρουσιάστηκε το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς σε Αγγλία και Σκωτία.

Επεξεργασμένα και επαναληπτικά κρουστά, διακοπτόμενες φωνές, άδηλες ατμόσφαιρες, live sampling και ένας διαρκής διάλογος ακουστικών με ηλεκτρονικών στοιχείων αποτυπώνουν φυσικά και κοινωνικά ασταθή φαινόμενα, με πρόθεση τη δημιουργία ενός τελετουργικού περιβάλλοντος που παραπέμπει σε χορούς γύρω από φωτιές.

Η Άννα Παπαϊωάννου ζει και εργάζεται στην Αθήνα και γράφει τη δική της μουσική ως Anna Vs June, με αναλογικά και ψηφιακά μηχανήματα παραγωγής ήχου σε συνδυασμό με παραδοσιακά ακούσματα και προσωπικές ηχογραφήσεις. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ και χώρους όπως το Sonar (Βαρκελώνη), το Reworks (Θεσσαλονίκη), το Red Bull Music Festival (Βερολίνο), το Stegi Radio Takeover, το Hidden Door (Εδιμβούργο) και το Sameheads (Βερολίνο), ενώ έχει κυκλοφορήσει σε ετικέτες όπως οι Rocket Recordings, Osare! Editions και Invisible Inc.

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος είναι drummer και συνθέτης, απόφοιτος του Κονσερβατορίου του Ρότερνταμ (Jazz & World Music Department, 2002). Σταθερός συνεργάτης της θεατρικής ομάδας Vasistas, έχει γράψει μουσική για παραστάσεις της Αργυρώς Χιώτη στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, καθώς και για τις ομάδες χορού Stereo Nero και τις χρονογράφους Κατερίνα Φώτη και Χριστιάνα Κοσιάρη.

Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος Όροφος

Ώρα: 20:30

OKO DJ

Η Marine Tordjemann, γνωστή ως OKO DJ, μεγάλωσε στο Παρίσι και ζει στην Αθήνα. Είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές DJ της γενιάς της: τα sets της έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ και χώρους όπως οι Art Basel, Atonal, CTM, Unsound, Tresor, Dekmantel και Solstice. Είναι resident στο NTS Radio με την εκπομπή της The Twisted Dream Diary, όπου πλέκει αφηγήσεις προσωπικών ονείρων με ambient, ψυχεδελικά και πειραματικά ηχοτοπία, και επιμελείται τη σειρά events PU$$Y NIGHTMARE, που επιχειρεί να επαναφέρει την έννοια της συνείδησης και της πνευματικότητας στους underground μουσικούς χώρους, γεφυρώνοντας ηλεκτρονικές και οργανικές πρακτικές.

Ως παραγωγός, η μουσική της κινείται στη συνάντηση experimental dub, industrial folk, rock των ’90s, spoken word και τελετουργικού ήχου. Εμπνευσμένη από τη φύση, τους κύκλους και το Θείο Θηλυκό, έχει κυκλοφορήσει σε ετικέτες όπως οι Dispari, Futur2010, Metaphore και Red Bull Music. Τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφόρησε στη Stroom το ντεμπούτο της άλμπουμ As Above, So Below, που έλαβε διθυραμβικές κριτικές από το Pitchfork, το Boomkat και το Nina Protocol.

Μέγαρο Σταθάτου | Κήπος

Ώρα: 21:00

Venus Volcanism

CYCLADIC LATE NIGHT

Πέμπτη 4 Ιουνίου 19:00-24:00

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: cycladic.gr

Cycladic Young (Young Friends & Young Patrons): είσοδος δωρεάν (με ηλεκτρονικό εισιτήριο)

Οδηγίες για την αγορά εισιτηρίων

Για την ομαλή διεξαγωγή του event, η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του cycladic.gr

Κατά τη διάρκεια του Cycladic Late Night θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue έως τις 24:00.

LINE UP

live music performances

19:30 Venus Volcanism

20:30 Anna vs June & Jan Van Angelopoulos

DJ Set

21:00 OKO DJ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα