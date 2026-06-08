Και τον Ιούνιο, μικροί και μεγάλοι έχουν καλούς λόγους για να επισκεφτούν το Μουσείο Βορρέ και να περάσουν ξέγνοιαστες και δημιουργικές στιγμές τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Κι αυτό καθώς η έκθεση «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» συνεχίζεται, πλαισιωμένη από εργαστήρια με αφορμή καλλιτέχνες και έργα της έκθεσης, καθώς και από ξεναγήσεις.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Garden Stories, με συναυλίες στους κήπους του Μουσείου, φιλοξενεί το μουσικό σύνολο Σμάρι, το οποίο παρουσιάζει μουσικές από διαφορετικές παραδόσεις μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.

Τα εργαστήρια

Η διαστολή του ελάχιστου: Εργαστήριο μεικτής τεχνικής με αφορμή το έργο της Νίκης Καναγκίνη

Εργαστήριο για άτομα άνω των 65 ετών

Το εργαστήριο καλεί τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το έργο της Νίκης Καναγκίνη και να δημιουργήσουν έργα με αφορμή στοιχεία της καλλιτεχνικής διαδικασίας της, όπως το ίχνος, η γραφή και το σύνθημα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που θίγει μέσα από τα έργα της, όπως η έμφυλη ταυτότητα, η σχέση της γυναίκας με το σπίτι και οι πολιτικές διαστάσεις της καθημερινής ζωής. Μέσα από μια αναδρομή στην πορεία της Καναγκίνη θα φέρουμε στην επιφάνεια δικές μας σκέψεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα εμβαθύνουμε στις σχέσεις του ίχνους και του σχεδίου με τη γραφή και τη ζωγραφική και εκκινώντας από ένα προσωπικό οικιακό αντικείμενο θα δημιουργήσουμε συνειρμούς, φράσεις, φόρμες και μοτίβα σε χαρτιά μεγάλου και μικρότερου μεγέθους.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη.

Ημερομηνίες: Τις Κυριακές 14 και 21 Ιουνίου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)

Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: vorresmuseum.gr

Η στάση του καλλιτέχνη: Εργαστήριο γλυπτικής με αφορμή το έργο του Γιώργου Λάππα

Εκπαιδευτικό εργαστήριο για ενήλικες

«Η στάση του καλλιτέχνη είναι μια στάση που δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος», Γιώργος Λάππας, 1992… Στο εργαστήριο προσεγγίζουν το έργο και την καλλιτεχνική διαδικασία του Γιώργου Λάππα, εστιάζοντας στην κατασκευή της ανθρώπινης φιγούρας, της κίνησης και της στάσης. Ξεκινώντας από το σχέδιο της ανθρώπινης μορφής, θα εξερευνήσουν τις εκφραστικές στάσεις του σώματος, τις εκφραστικές αποκλίσεις και τον ρόλο των μεγεθών. Στη συνέχεια με υλικά το σύρμα, την τσόχα και τον πηλό, θα δούμε πως από το σχέδιο δημιουργείται η αρματούρα, ο σκελετός του γλυπτού και θα ολοκληρωθούν τα μικρά γλυπτά επενδύοντάς τα με ύφασμα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την εικαστικό Σοφία Σιμάκη.

Ημερομηνίες: Τις Κυριακές 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2026

Ώρες: 11:30-14:30

Κόστος συμμετοχής: €30 ευρώ (και για τις δύο συναντήσεις του κύκλου)

Απαραίτητη η συμμετοχή και στις δύο συναντήσεις της θεματικής ενότητας.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: vorresmuseum.gr

Σχεδιασμός και επιμέλεια εκπαιδευτικών & παράλληλων δράσεων: Μυρτώ Λάβδα

Η συναυλία

Garden Stories: Το Σμάρι – Ένα θυμάρι τραγουδάει στους κήπους του Μουσείου Βορρέ

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί συναυλία από το μουσικό σύνολο Σμάρι στους κήπους του Μουσείου Βορρέ. Το σύνολο αποτελείται από τους μουσικούς Χάρη Λαμπράκη (νέυ), Νίκο Παραουλάκη (νέυ), Μάρθα Μαυροειδή (φωνή), Στρατή Ψαραδέλλη (λύρα), Γιώργο Ταμιωλάκη (τσέλο) και Γιώργο Βεντουρή (κοντραμπάσο).

Το μουσικό σύνολο παίρνει το όνομά του από το θυμάρι που φύεται στην Αττική, του οποίου η λατινική ονομασία είναι Thymus Atticus και η λαϊκή ονομασία Σμάρι. Οι μουσικοί του συνόλου εμπνέονται από το ελληνικό τοπίο και τις μουσικές παραδόσεις και γράφουν μουσική στο σήμερα. Στη συναυλία τους στο Μουσείο Βορρέ η μουσική τους συνομιλεί με το Μεσογειακό τοπίο που απαρτίζεται από τα ποικίλα είδη φυτών που βρίσκονται στους κήπους του. Όπως το Μουσείο Βορρέ φιλοξενεί στη συλλογή του αντικείμενα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έτσι και το Σμάρι σταχυολογεί μελωδίες και σκοπούς από την Θράκη, τη Μακεδονία, τα Δωδεκάνησα, διασκευάζοντας τα για ένα σύνολο που αποτελείται από παραδοσιακά και κλασικά όργανα. Το Σμάρι βρίσκει στο Μουσείο Βορρέ έναν κοινό τόπο: ένα σημείο συνάντησης του λαϊκού πολιτισμού με τη σύγχρονη δημιουργία.

Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Κόστος συμμετοχής: €10 ευρώ

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στον χώρο του μουσείου.

Πληροφορίες/Κρατήσεις: vorresmuseum.gr

Η έκθεση

Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ

Επιμέλεια: Εβίτα Τσοκάντα

Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής σύγχρονης τέχνης μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση. Συγκεντρώνοντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, αναδεικνύει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής — με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή — ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει σημαντικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης.

Ξεναγήσεις

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ» θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις ανοιχτές στο κοινό από την επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικό τέχνης Εβίτα Τσοκάντα.

Η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 12:30 έως τις 13:30.

Κόστος συμμετοχής: €7

Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις δεν απαιτείται κράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: vorresmuseum.gr

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00

Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.

Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.

Tocafé

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00

Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Μουσείο Βορρέ

Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €5

Μειωμένο εισιτήριο: €3

(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)