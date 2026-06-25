Μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (Φεβρουάριος – Μάιος 2025) και μάγεψε το διεθνές κοινό στο διάσημο Μουσείο J. Paul Getty Museum των ΗΠΑ (Ιούνιος 2025-Ιανουάριος 2026), η σπουδαία περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» επιστρέφει στην Ελλάδα, κάνοντας τον τρίτο και πιο εμβληματικό σταθμό της στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.

Η διοργάνωση της έκθεσης υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Cincinnati (Department of Classics). «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» περιλαμβάνει 214 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που συνομιλούν με επιλεγμένα έργα από τις αίθουσες Μυκηναϊκών αρχαιοτήτων στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Ιωάννα Δρέττα

Αυτό, άλλωστε, είναι και το όραμα της νέας προέδρου του Δ.Σ. Ιωάννας Δρέττας, η οποία από την αρχή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, είχε εκφράσει την επιθυμία, το Μουσείο να αποτελεί για τον σύγχρονο πολίτη έναν δημιουργικό τόπο συνάντησης και συνομιλίας με τον θαυμαστό κόσμο της αρχαιότητας. Έτσι, κάθε παρουσίαση εξελίσσεται σε διάλογο με την προηγούμενη, ενώ η παρούσα εκδοχή αναμορφώθηκε με νέα σχεδιαστική αντίληψη και εμπλουτισμένες αφηγηματικές κατευθύνσεις.

Η έκθεση με μια ματιά

Ο αφηγηματικός άξονας της έκθεσης εκτυλίσσεται ως μια περιήγηση στον χώρο και τον χρόνο: από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας έως την εδραίωση του Aνακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, όπου συγκροτείται το βασίλειο που η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα.

Η διαδρομή πραγματοποιείται μέσα από αρχαιολογικά τεκμήρια που αποτυπώνουν τον πλούτο, την κοινωνική οργάνωση και τις ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής. Ταφικά μνημεία με εντυπωσιακά κτερίσματα, αντικείμενα κύρους και διοικητικά τεκμήρια φωτίζουν τον κόσμο των τοπικών αρχόντων και, τελικά, την ανάδυση της εξουσίας του άνακτα. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι σχέσεις της Μεσσηνίας με τον μινωικό, τον ευρύτερο μυκηναϊκό και τον ανατολικό, μεσογειακό κόσμο.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και η ίδια η αρχαιολογική έρευνα. Οι πρώτοι ανασκαφείς των μνημείων της προϊστορικής Μεσσηνίας που παρουσιάζονται στην έκθεση, προβάλλονται ως αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης, υπενθυμίζοντας ότι η γνώση για το παρελθόν είναι αποτέλεσμα αναζήτησης, τεκμηρίωσης και ερμηνείας.

Αποσπάσματα από ανασκαφικά ημερολόγια, σχέδια και αρχειακές φωτογραφίες διατρέχουν ολόκληρη την έκθεση. Σε συνδυασμό με τα εκθέματα, το υλικό αυτό προσφέρει πληροφορίες τεκμηρίωσης και φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με λιγότερο ορατές πτυχές της αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης. Μέσα από αυτές τις μαρτυρίες αναδεικνύεται η ίδια η διαδικασία της ανασκαφής, από τη στιγμή της εύρεσης, έως την καταγραφή και την ερμηνεία.

Το τελευταίο έκθεμα εντάσσεται ως υπόμνηση της σύνδεσης του ηρωικού παρελθόντος των μυκηναϊκών χρόνων με τους αιώνες που ακολούθησαν. Η έκθεση δεν παρουσιάζει απλώς έναν κόσμο που χάθηκε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτός αποκαλύπτεται και αποκτά νόημα έως σήμερα.

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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

28ης Οκτωβρίου, Αθήνα