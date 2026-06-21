Άλαλη, κυριολεκτικά, με την προσπάθεια της Αφροδίτης Χατζημηνά στο νέο επεισόδιο για του YFSF έμεινε η Κατερίνα Παπουτσάκη όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 το βράδυ της Κυριακής.

Η πανέμορφη διαγωνιζόμενη κλήθηκε να “ντυθεί” την Amy Winehouse και από τα πρώτα δευτερόλεπτα της νέας της ερμηνείας συνεπήρε, πλήρως, συναισθηματικά την κριτή του σόου μεταμφιέσεων.

Έτσι, μόλις η προσπάθεια από την Αφροδίτη Χατζημηνά ολοκληρώθηκε στη σκηνή του YFSF, ο Σάκης Ρουβάς έδωσε τον λόγο στην Κατερίνα Παπουτσάκη μα εκείνη, με δάκρυα στα μάτια, δεν μπορούσε να αρθρώσει λόγια.

«Ουφ… Πολύ συγκινητική ήσουν, πραγματικά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είδα. Μου άρεσε πολύ. Μισό λεπτό, παρακαλώ».

«Δεν ξέρω τι μου άγγιξε ακριβώς όλο αυτό, αλλά ήσουν πάρα πολύ καλή. Ας μιλήσει κάποιος άλλος, δεν μπορώ τώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη, σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια της, με τον Σάκη Ρουβά να προσπαθεί να κατανοήσει τι ήταν εκείνο που λύγισε συναισθηματικά την όμορφη ηθοποιό και κριτή του YFSF.

«Μου άρεσε η Αφροδίτη πολύ και μου άρεσε η Amy Winehouse προφανώς. Με στενοχωρεί η ιστορία της, πολύ. Η ευαλωτότητα της. Το είδα, ακριβώς, όλο. Ένα πλάσμα πολύ ευάλωτο που μπορείς να αναγνώσεις από την πρώτη στιγμή που βλέπεις αυτή τη γυναίκα, τον πόνο που είχε μέσα στην καρδιά της και το άδειο που είχε. Πως, όμως, αυτός ο πόνος μετουσιώθηκε σε κάτι τόσο βαθύ και τόσο σημαντικό» εξήγησε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Παπουτσάκη το βράδυ της Κυριακής.