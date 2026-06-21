Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Νατάσσα Μποφίλιου, καλεσμένη της Νίκης Λυμπεράκη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» του MEGA, μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς από την έκθεση και τα σχόλια στα social media.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα περιστατικό που αφορούσε τον πατέρα της και το οποίο, όπως παραδέχθηκε, την έχει πληγώσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει βιώσει στη δημόσια πορεία της.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο πατέρας της, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δήλωσε: «Εγώ είμαι ο βλαμμένος, ναι. Και είμαι ο πιο ευτυχισμένος βλαμμένος στον κόσμο», προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ωστόσο, αποκάλυψε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αποσπάσματος και τα σχόλια που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είχαν επηρεάσει βαθιά.

«Από όλα όσα μου έχουν συμβεί, αυτό είναι το μόνο πράγμα που με έχει πληγώσει πραγματικά. Ένιωσα ότι έσυρα μέσα σε όλη αυτή τη λάσπη, που κατά καιρούς υπάρχει γύρω μου, τον πατέρα μου. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τους δικούς μου ανθρώπους», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε αμέσως με τον πατέρα της για να δει πώς είχε βιώσει εκείνος την κατάσταση.

Τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα αν στενοχωρήθηκε. Άρχισε να γελάει και μου είπε: Με έκανες viral

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τη διαδικτυακή αντίδραση του πατέρα της, ο οποίος δημοσίευσε μια σατιρική ανάρτηση στο Facebook γράφοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ που μου συμπαραστέκεστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα τα είχα καταφέρει».

Τη σκυτάλη πήρε η αδελφή της, η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Βλέπεις, daddy, ποια είναι η καλή κόρη; Που σου μιλάει με το σεις και με το σας; Εγώ».

«Έχουμε υποχρέωση να επιστρέφουμε την αγάπη που λάβαμε»

Η Νατάσσα Μποφίλιου έκλεισε τη συγκινητική αναφορά της με ένα μήνυμα για τη σημασία της αγάπης και της στήριξης που λαμβάνει κανείς από την οικογένεια και τους ανθρώπους του.

«Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να δει κάτι φωτεινό πίσω από τα πράγματα, ίσως είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν του άνοιξε κανείς ένα παράθυρο προς αυτό το φως. Γι’ αυτό όσοι έχουμε δεχθεί αγάπη και στοργή, και εγώ νιώθω πραγματικά ευλογημένη γι’ αυτό, έχουμε υποχρέωση να το επιστρέφουμε στους άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.