Η επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 Σούπερ Ήρωες έρχεται την επόμενη εβδομάδα με νέα επεισόδια και γνωστούς ηθοποιούς που εμφανίζονται ως special guests.

Διαβάστε τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32

Ο Περικλής αρχίζει να λαμβάνει ύποπτα απειλητικά σημειώματα και για να ανακαλύψει τον αποστολέα τους επιστρατεύει το λαγωνικό του μαγαζιού… την καθαρίστρια Σοφία. Στα ταμεία, η Έφη μοιάζει ιδιαζόντως ψύχραιμη μετά από όλα όσα έγιναν με τον άντρα της. Κάπως έτσι ο Σπύρος, η Σταυρούλα και ο Ζαχαρίας προσπαθούν να ανακαλύψουν αν τελικά χώρισε οριστικά με τον Βαγγέλη, έχοντας ως σύμμαχο τον Βασίλη. Παράλληλα στο μανάβικο, η Ρένα γνωρίζει έναν τηλεοπτικό παραγωγό και κανονίζει να τον γνωρίσει και στον Αντώνη για να προωθήσει το σενάριό του. Το κακό βέβαια είναι ότι ο Αντώνης πριν τον γνωρίσει… έχει τσακωθεί μαζί του σε έναν διάδρομο.

Guest: Ζώγια Σεβαστιανού, Μελίνα Ασλανίδου, Αργύρης Αγγέλου

Η Μελίνα Ασλανίδου

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 33

Έφτασε η ώρα της απογραφής και ο Δημήτρης καλεί όλους τους υπαλλήλους να την κάνουν μια Κυριακή που είναι κλειστό το μαγαζί. Έτσι, ο Ζαχαρίας και η Έφη καταλήγουν να δουλεύουν μαζί σαν ομάδα. Και όσο εκείνοι τα πάνε τέλεια, ο Σπύρος και η Σταυρούλα στην αποθήκη κάνουν… φωτογράφιση. Την ίδια στιγμή, η Ρένα μάταια πρήζει τον Αντώνη να κάνει απογραφή, όσο εκείνος είναι στο κινητό του μιλώντας με έναν κρυφό θαυμαστή. Τέλος, ο Περικλής προσπαθεί στη ζούλα να ακούσει αγώνες ποδοσφαίρου, φορτώνοντας όλη τη δουλειά στη Χαριστέλλα. Και ο πόλεμος στο πόστο τους ξεκινά…

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 34

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στη γειτονιά και ο Βασίλης με τον Περικλή αποφασίζουν να κατασκοπεύσουν τον ανταγωνισμό με κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα συμπεριφέρεται περίεργα, ώσπου η Έφη ανακαλύπτει το μυστικό της. Έχει φέρει κρυφά στο μαγαζί… ένα γατάκι. Στο μανάβικο, παρά τις αντιρρήσεις της Ρένας, ο Αντώνης συνεχίζει να μιλάει μανιωδώς με τον άγνωστο κρυφό θαυμαστή του. Ώσπου έρχεται ξανά ο “Σαλατάς”. Τέλος, ο Δημήτρης μαθαίνει για τον έρωτα του Σπύρου με την Έφη και για τον βοηθήσει αποφασίζει να του κάνει extreme makeover.

Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης

Guest: Ολυμπία Δεδοπούλου, Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης