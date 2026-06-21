Ο αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη, οδοντίατρος στο επάγγελμα, είναι ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, με τον δημοσιογράφο να κάνει γνωστή την τραγική είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι το Λιμενικό τον ειδοποίησε χθες ότι η σορός του αδελφού του είχε ανασυρθεί από την θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά.

«Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των άπορων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία σου η μνήμη, Μανώλη μου», έγραψε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου