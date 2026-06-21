Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου στον Βόλο, ο οποίος έπεσε θύμα οργανωμένης ομάδας που κατάφερε να του αποσπάσει συνολικά 370.000 ευρώ.

Ο ανήλικος φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές τον φόβο που βίωνε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γνώριζε τον 34χρονο βασικό κατηγορούμενο μόνο «φατσικά» και ότι φοβόταν μήπως του επιτεθεί.

Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν την περίοδο των γενεθλίων του παιδιού, όταν η αδελφή του τού αγόρασε παιδικά βεγγαλικά για το πάρτι του.

Ο 13χρονος φέρεται να άναψε ένα από αυτά στον προαύλιο χώρο εκκλησίας στον Βόλο, γεγονός που έγινε αντιληπτό από τον 34χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, τον πλησίασε και του ζήτησε να του δώσει ένα βεγγαλικό.

Λίγο αργότερα, ξεκίνησε ένας κύκλος πιέσεων και απειλών, με πρόσχημα ότι είχε συλληφθεί άλλος ανήλικος για κατοχή βεγγαλικών και ότι ένα από αυτά ανήκε στον 13χρονο.

«Μου ζητούσαν συνεχώς χρήματα»

Ο ανήλικος περιέγραψε ότι οι απαιτήσεις για χρήματα αυξάνονταν διαρκώς. Όπως υποστήριξε, αρχικά του ζητήθηκαν 500 ευρώ, ωστόσο το ποσό μεγάλωνε σταδιακά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 34χρονος χρησιμοποιούσε άλλους ανήλικους για να παραλαμβάνουν τα χρήματα, ενώ οι απειλές παρέμεναν ίδιες.

«Μου έλεγαν ότι αν δεν δώσω χρήματα θα δώσουν τα στοιχεία μου στο δικαστήριο», φέρεται να ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, για περίπου δέκα συνεχόμενες ημέρες παρέδιδε κάθε φορά 10.000 ευρώ σε ανήλικο μεσολαβητή, με τα χρήματα να καταλήγουν τελικά στον 34χρονο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα μέλη της ομάδας τον απειλούσαν ότι θα δημιουργούσαν προβλήματα τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του εάν αποκάλυπτε όσα συνέβαιναν.

Πώς έφτασε να δώσει 370.000 ευρώ

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο 13χρονος πήρε τα χρήματα από το σπίτι της οικογένειάς του, παραδίδοντας αρχικά περίπου 70.000 ευρώ και, λίγες εβδομάδες αργότερα, ακόμη 300.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές έρευνες στράφηκαν στον 34χρονο όταν διαπιστώθηκε ότι, ενώ ήταν άνεργος, προχώρησε στην αγορά τεσσάρων μοτοσικλετών και μιας μεταχειρισμένης BMW, γεγονός που κίνησε υποψίες για την προέλευση των χρημάτων.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 34χρονος

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου στο σπίτι του, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα που φέρεται να απέσπασε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.