Θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο και τέσσερις ανήλικους έπεσε 13χρονος μαθητής από τον Βόλο αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για τον 13χρονο.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο, τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και προκειμένου να μην κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Παράλληλα, του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαινε στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα και αποκάλυψε και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Μετά από έρευνες, η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο ακόμη ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα, καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και θα οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.