Πιο πιθανή από ποτέ μοιάζει πλέον η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ να προαναγγέλλουν την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους οποίους μιλάνε τέσσερις ομάδες.

Από το περσινό καλοκαίρι έχουν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του Greek Freak και ήταν αρκετές οι φορές που τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για μεταγραφή, τελικά όμως παρέμεινε στους Μπακς, με τη σεζόν να μην εξελίσσεται καθόλου καλά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Τώρα, όμως, όλα δείχνουν πως ήρθε όντως η ώρα για μεταγραφή, καθώς τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ προαναγγέλλουν μεγάλη συμφωνία για ανταλλαγή, στην οποία θα εμπλέκονται αρκετές ομάδες, με τις εξελίξεις να αναμένονται τα προσεχή 24ωρα.

Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα σταρ είναι τέσσερις και συγκεκριμένα οι Μαϊάμι Χιτ, Μπόστον Σέλτικς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντιτρόιτ Πίστονς, με τους Χιτ να θεωρούνται το φαβορί.

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται από το 2013 στους Μπακς, με τη φανέλα των οποίων έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα ενώ δύο φορές αναδείχθηκε MVP του NBA.