Τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε παίκτες, προπονητές και φιλάθλους, στο Euro 2028 δεν θα υπάρχουν όμως, όπως ξεκαθάρισε η UEFA.

Η FIFA αποφάσισε σε κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να υπάρχουν υποχρεωτικά διαλείμματα τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο, προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες. Η χρονική διάρκεια των διαλειμμάτων όμως και το γεγονός ότι εκείνη την ώρα προβάλλονται διαφημίσεις από τα τηλεοπτικά δίκτυα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι παίκτες και οι προπονητές θεωρούν πως χαλάει ο ρυθμός του αγώνα, οι φίλαθλοι κατηγορούν την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ότι όλα αυτά τα κάνει για να εξασφαλίσει επιπλέον έσοδα και γενικά πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν άρεσε. Και αφού δεν άρεσε, η UEFA δεν θα κάνει το ίδιο λάθος.

Όπως ξεκαθάρισε, λοιπόν, εκπρόσωπός της, δεν θα υπάρχουν αυτά τα διαλείμματα στο Euro 2028. Οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προβλέπουν «cooling breaks» μόνο όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 βαθμούς και τέτοιες θερμοκρασίες θα είναι δύσκολο να υπάρχουν στο Euro 2028, το οποίο θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία.