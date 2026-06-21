Μια προσωπική στιγμή από την οικογενειακή τους ζωή επέλεξε να μοιραστεί η Μέγκαν Μαρκλ με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα. Η δούκισσα του Σάσσεξ άνοιξε το ψηφιακό άλμπουμ της καθημερινότητάς τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, ως γονέα.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίζεται σε μια χαλαρή στιγμή, έχοντας στην αγκαλιά του τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια σύντομη φράση, με τη Μέγκαν Μαρκλ να γράφει: «Καλή Ημέρα του Πατέρα σε έναν και μοναδικό μας».

Η πορεία της κοινής τους ζωής

Η σχέση του ζευγαριού μετρά ήδη μια δεκαετία, καθώς γνωρίστηκαν το 2016 μέσω κοινών φίλων. Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους τον Νοέμβριο του 2017, παντρεύτηκαν στις 19 Μαΐου 2018 στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η οικογένειά τους μεγάλωσε με τη γέννηση του Άρτσι τον Μάιο του 2019, ενώ τον Ιούνιο του 2021 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Λίλιμπετ. Τα τελευταία χρόνια, οι τέσσερίς τους έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας αποστασιοποιηθεί από τις επίσημες υποχρεώσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.