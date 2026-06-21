Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε η Μάγδα Τσέγκου το πρωί της Κυριακής (21/6), εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που έγιναν στο πάνελ μετά την προβολή συνέντευξής της.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως ουδέποτε αυτοπροτάθηκε για συμμετοχή σε εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της για όσα ειπώθηκαν από τον Νίκο Συρίγο.

«Είμαι σε αυτή τη δουλειά πάνω από 25 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που ζητώ να παρέμβω για κάποιο θέμα. Έπαιξε το βίντεό μου και ευχαριστώ για τη συνέντευξη αλλά όταν αρχίσατε να σχολιάζετε, έπαθα σοκ. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Συρίγο που τον εκτιμώ», ανέφερε αρχικά.

Η Μάγδα Τσέγκου υποστήριξε πως τα λεγόμενά της παρερμηνεύτηκαν, τονίζοντας ότι απάντησε σε σχετική ερώτηση για το αν θα συνεργαζόταν ξανά με τη Ζήνα Κουτσελίνη.

«Η Μένια Κούκου με ρώτησε αν μου έχει προταθεί ποτέ να πάω στην ψυχαγωγία και της είπα ότι μου το είχε προτείνει η Ζήνα Κουτσελίνη πριν χρόνια. Μου λέει “θα ξανασυνεργαζόσουν τώρα;” και απαντάω “με χαρά να ξαναμιλήσω”. Το να λέτε ότι αυτοπροτείνομαι μετά από 25 χρόνια να πάω σε εκπομπή, με συγχωρείτε αλλά με προσβάλλει πάρα πολύ», τόνισε.

Στη συνέχεια εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν οι δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης.

«Τα σάιτς σε λίγο θα γράφουν “Η Μάγδα Τσέγκου αυτοπροτάθηκε να πάει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη” και θα με ξεσκίσουν. Δεν μπορώ να πιστέψω, Νίκο, ότι δεν κατάλαβες τι είπα. Είσαι πολύ έξυπνος για να μην κατάλαβες τι είπα».

Παράλληλα, διευκρίνισε όσα είχε αναφέρει για το infotainment και τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης.

«Είπα ότι ευτυχώς ή δυστυχώς ο κόσμος έχει γυρίσει σήμερα την πλάτη στην τηλεόραση. Ανοίγεις ενημερωτικές εκπομπές και βλέπεις ψυχαγωγία και το αντίστροφο. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το infotainment αλλά ότι έχει αλλάξει το τοπίο στην πρωινή ζώνη».

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως ένιωσε βαθιά προσβεβλημένη από όσα ακούστηκαν στο πάνελ, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι στο μέλλον θα αποφεύγει τις μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις.

«Προσβλήθηκα, έτσι ένιωσα! (…) Εγώ σήμερα αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώσω ποτέ συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη, παρά μόνο ζωντανή! 5 λεπτά ήταν η συνέντευξη, 8 με σχολιάζατε, ρε παιδιά! Αν δεν σας εκτιμούσα, δεν θα έβγαινα τηλεφωνικά, θα είχα κινηθεί νομικά», κατέληξε.