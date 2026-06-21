Το 1974 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως παίκτης και το 1990 τα κατάφερε και ως προπονητής, το μεγαλείο του Φραντς Μπεκενμπάουερ, όμως, φάνηκε περισσότερο σε μια ήττα και συγκεκριμένα σε αυτή του ημιτελικού του Μουντιάλ 1970, όταν ηγήθηκε της Γερμανίας στη μάχη με την Ιταλία παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου…

Οι Γερμανοί συνήθιζαν να λένε ότι ο «Κάιζερ», ο «αυτοκράτορας» δηλαδή, όπως τον αποκαλούσαν πάντα, είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα, στο μυαλό τους, που να μην μπορούσε να πετύχει ο Μπεκενμπάουερ και όσο υπερβολικό ακούγεται αυτό, άλλο τόσο λογικό μοιάζει, αν σκεφτούμε διάφορα σκηνικά στη διάρκεια της καριέρας του. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έκρινε τη μοίρα της Μπάγερν Μονάχου και της συμπολίτισσάς της, της Μόναχο 1860.

Σε ηλικία 12 ετών, το 1959, ο Μπεκενμπάουερ ετοιμαζόταν να υπογράψει στη Μόναχο 1860, να ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της, άλλαξε όμως γνώμη όταν… έφαγε μια σφαλιάρα από παίκτη της, όταν ο ίδιος έπαιζε στα τμήματα υποδομής της SC München von 1906. Έτσι, για να τιμωρήσει τη Μόναχο 1860, αποφάσισε να πάει στη Μπάγερν Μονάχου και από εκεί και πέρα η ιστορία, λίγο-πολύ, είναι γνωστή σε όλους.

Ο Μπεκενμπάουερ έγινε «Κάιζερ» με τη φανέλα της Μπάγερν και στο Μουντιάλ 1970 έγινε… Superman, καθώς στον ημιτελικό με την Ιταλία ξεπέρασε τον εαυτό του. Στο παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία ως «ο αγώνας του αιώνα», λόγω της συγκλονιστικής εξέλιξής του, ο Γερμανός αμυντικός στο 67ο λεπτό βγήκε μπροστά προσπαθώντας να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή, ο Μπούρνιτς όμως τον ξάπλωσε στο έδαφος.

Ο «Κάιζερ» πονούσε και υπήρχε λόγος: Εξάρθρωση ώμου. Τραυματισμός που τον άφηνε εκτός παιχνιδιού, αλλά αν συνέβαινε αυτό δεν θα ήταν ο Μπεκενμπάουερ. Ο ηγέτης. Θα ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που τραυματίστηκε σοβαρά και πρέπει να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό και το απέδειξε με το να δώσει εντολή στους γιατρούς να του δέσουν το χέρι για να συνεχίσει κανονικά μέχρι και το τέλος της παράτασης, κάνοντας τα πάντα για να νικήσει η ομάδα του.

Αυτό, τελικά, δεν έγινε, καθώς η Ιταλία ήταν αυτή που επικράτησε με 4-3 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου ηττήθηκε από την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Η Γερμανία θα έπρεπε να περιμένει τέσσερα χρόνια, για να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά, ο Μπεκενμπάουερ όμως δεν έπρεπε να περιμένει ούτε λεπτό για να γίνει θρύλος. Το κατάφερε εκείνη την ημέρα, στις 17 Ιουνίου 1970, στο στάδιο Αζτέκα, παίζοντας για 53 λεπτά σε ημιτελικό Μουντιάλ με εξάρθρωση ώμου…