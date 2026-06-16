Η απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Τυνησίας να απομακρύνει τον Σαμπρί Λαμουσί μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 επανέφερε στο προσκήνιο ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο: την απόλυση ομοσπονδιακών τεχνικών κατά τη διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ο Γάλλος προπονητής πλήρωσε το βαρύ ξεκίνημα των «Αετών της Καρχηδόνας», με την ομοσπονδία να επιλέγει άμεση αλλαγή πορείας, αναθέτοντας τα ηνία της ομάδας στον Ερβέ Ρενάρ. Ωστόσο, ο Λαμουσί δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις είναι εκείνη του Χουλέν Λοπετέγκι το 2018. Ο Ισπανός τεχνικός απομακρύνθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας, όταν αποκαλύφθηκε η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ισπανικής ομοσπονδίας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία καταγράφεται ως μία από τις διοργανώσεις με τις περισσότερες αλλαγές προπονητών εν μέσω αγώνων. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν ο Χένρικ Κάσπερτσακ, ο οποίος απολύθηκε από την Τυνησία μετά τις ήττες από Αγγλία και Κολομβία, πριν η ομάδα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με υπηρεσιακή λύση στον πάγκο.

Την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία το 1994, Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα, δεν κατάφερε να επιβιώσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Οι ήττες από τη Γαλλία και τη Δανία οδήγησαν στην απομάκρυνσή του πριν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων.

Παρόμοια μοίρα είχε και ο θρύλος του νοτιοκορεατικού ποδοσφαίρου Τσα Μπουμ-Κουν. Μετά τις βαριές ήττες από Μεξικό και Ολλανδία στο Μουντιάλ του 1998, η ομοσπονδία της Νότιας Κορέας αποφάσισε να τον αντικαταστήσει πριν από το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου.

Ακόμη πιο ακραία ήταν η περίπτωση του Άντι Μπίτι το 1954. Ο Σκωτσέζος τεχνικός παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στην Ελβετία, απογοητευμένος από τις συνθήκες προετοιμασίας και τη στελέχωση της αποστολής. Η Σκωτία συνέχισε χωρίς αυτόν και γνώρισε βαριά ήττα με 7-0 από την Ουρουγουάη.

Η ιστορία δείχνει ότι στο Μουντιάλ οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται υπό καθεστώς πίεσης και πανικού. Και πολλές φορές, ακόμη και μία μόνο κακή βραδιά μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να σημάνει το τέλος μιας συνεργασίας.