Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που καθόρισαν μια εποχή με τους τίτλους τους. Άλλοι με τα γκολ τους. Και υπάρχουν κι εκείνοι που κατάφεραν κάτι σπανιότερο: να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε τέχνη. Ο Ντένις Μπέργκαμπ ανήκε σε αυτή την τελευταία κατηγορία. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε το δύσκολο να μοιάζει απλό, ο Ολλανδός που έβλεπε χώρους εκεί όπου οι υπόλοιποι έβλεπαν μόνο αντιπάλους, ο άνθρωπος που αναζητούσε με εμμονή την τελειότητα.

Ο Τιερί Ανρί έχει παραδεχθεί πως εκείνο που θαύμαζε περισσότερο στον Ολλανδό δεν ήταν ούτε τα γκολ ούτε οι ασίστ του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προπονούνταν. Για τον Μπέργκαμπ, κάθε λεπτομέρεια είχε σημασία. Κάθε επαφή με την μπάλα, κάθε κίνηση, κάθε πάσα όφειλε να πλησιάζει το ιδανικό. Ήταν ένας τελειομανής με εξωπραγματικές απαιτήσεις από τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που διαρκώς έθετε τον πήχη ψηλότερα.

Αυτή η ακατάπαυστη αναζήτηση είχε και το τίμημά της. Η φαντασία του ήταν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο χάρισμα και η μεγαλύτερη κατάρα του. Έβλεπε πράγματα που οι υπόλοιποι αδυνατούσαν να αντιληφθούν και κυνηγούσε καταστάσεις που πολλές φορές έμοιαζαν αδύνατο να περιγραφούν. Για εκείνον, η τελειότητα δεν ήταν προορισμός, αλλά τρόπος ζωής.

Και όμως, στις 4 Ιουλίου 1998, για 2,11 δευτερόλεπτα, την άγγιξε.

Η εκδίκηση ενός παιδικού τραύματος

Ο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ολλανδία και την Αργεντινή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μπέργκαμπ. Το 1978, σε ηλικία οκτώ ετών, είχε παρακολουθήσει τον τελικό ανάμεσα στις δύο χώρες. Θυμόταν ακόμη τον Ρομπ Ρένσενμπρινκ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας και την Ολλανδία να χάνει τελικά το τρόπαιο στην παράταση. Είκοσι χρόνια αργότερα, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, είχε έρθει η ώρα για τη δική του απάντηση. Ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε το αριστούργημα που θα ακολουθούσε.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, απέναντι στη Γιουγκοσλαβία, ο Μπέργκαμπ είχε πατήσει τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς σε μια αψυχολόγητη ενέργεια που κανονικά θα έπρεπε να του είχε στοιχίσει την αποβολή. Ο ίδιος αργότερα παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Αν ο διαιτητής είχε αντιληφθεί τη φάση, ίσως να μην αγωνιζόταν ποτέ απέναντι στην Αργεντινή.

Στον προημιτελικό, μάλιστα, η απόδοσή του απείχε πολύ από το ιδανικό. Παρά την εξαιρετική ασίστ προς τον Πάτρικ Κλάιφερτ για το πρώτο γκολ, ο Ολλανδός είχε εξαφανιστεί για μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, ενώ η τελευταία του αποτυχημένη πάσα οδήγησε στη φάση που προκάλεσε την αποβολή του Άριελ Ορτέγα στο 87ο λεπτό.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν έδειχνε πως ο άνθρωπος που έμοιαζε να βρίσκεται εκτός αγώνα θα γινόταν ο πρωταγωνιστής μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε

Στο 89ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1 και τις δύο ομάδες να παίζουν με δέκα ποδοσφαιριστές, ο Φρανκ ντε Μπουρ σήκωσε το κεφάλι και είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Η μπάλα ταξίδεψε σχεδόν 60 μέτρα.Αυτό που ακολούθησε χρειάστηκε μόλις 2,11 δευτερόλεπτα.

Πρώτη επαφή. Ο Μπέργκαμπ κατεβάζει την μπάλα με τρόπο που μοιάζει να αψηφά τη φυσική.

Δεύτερη επαφή. Αφήνει τον Ρομπέρτο Αγιάλα εκτός φάσης, δημιουργώντας χώρο εκεί όπου δεν υπήρχε.

Τρίτη επαφή. Με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού, νικά τον Κάρλος Ρόα και στέλνει την Ολλανδία στα ημιτελικά.

Η τελειότητα είχε μόλις αποκτήσει μορφή. Ο Ρουντ Γκούλιτ εκείνο το βράδυ χαρακτήρισε τη φάση «τέλεια». Ο ίδιος ο Μπέργκαμπ δίστασε να χρησιμοποιήσει τη λέξη, προτού τελικά παραδεχθεί:

«Ένα ολόκληρο παιχνίδι δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλειο. Αλλά εκείνη η στιγμή ήταν».

Σε αντίθεση με πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές, ο Μπέργκαμπ δεν ενδιαφερόταν για τα φανταχτερά κόλπα. Δεν τον απασχολούσε η επίδειξη. «Δεν μου αρέσουν τα τρικ. Το παιχνίδι μου βασίζεται στο πρώτο κοντρόλ, στην πάσα και στον έλεγχο της μπάλας. Η τέχνη για χάρη της τέχνης δεν έχει ενδιαφέρον», είχε πει χαρακτηριστικά.

Κι όμως, αυτό ακριβώς ήταν που τον έκανε ξεχωριστό. Έκανε το σύνθετο να μοιάζει απλό. Δημιουργούσε χώρο, χρόνο και επιλογές εκεί που οι υπόλοιποι έβλεπαν αδιέξοδο.

Παρά τη σπουδαία του καριέρα, δεν κατέκτησε ποτέ τη Χρυσή Μπάλα και σπάνια αναφέρεται ανάμεσα στους δέκα ή είκοσι κορυφαίους όλων των εποχών. Ίσως γιατί ο Μπέργκαμπ δεν μετριόταν ποτέ αποκλειστικά με αριθμούς. Μετριόταν με στιγμές.

Το γκολ που δεν χρειάζεται να ξαναδεί

Υπάρχει, ίσως, μια τελευταία λεπτομέρεια που εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο ποιος ήταν ο Ντένις Μπέργκαμπ. Από εκείνο το βράδυ στο «Βελοντρόμ» της Μασσαλίας μέχρι σήμερα, δεν έχει παρακολουθήσει ξανά το γκολ απέναντι στην Αργεντινή. «Δεν χρειάζεται», έχει πει. «Το έχω στο μυαλό μου. Ξέρω ακριβώς πώς έγινε». Ίσως επειδή για 2,11 δευτερόλεπτα, ο Ντένις Μπέργκαμπ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει τέχνη.