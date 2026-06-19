Η καριέρα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα τυπικά ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1997, σε ένα Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς, ουσιαστικά όμως είχε λάβει τέλος νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου 1994, όταν όλοι πίστεψαν πως θα οδηγούσε ξανά την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου…

Το Μουντιάλ 1994 ήταν αυτό στο οποίο ο «Ντιεγκίτο» θα επέστρεφε δυναμικά στο προσκήνιο, έχοντας αποφασίσει να δουλέψει όσο σκληρά έπρεπε προκειμένου να παρουσιαστεί σε φόρμα, θέλοντας να αφήσει μια τελευταία όμορφη ποδοσφαιρική ανάμνηση στις δύο κόρες του. Σε αυτή του την προσπάθεια, ο ηγέτης της Αργεντινής θεωρητικά είχε και τη στήριξη της FIFA, η οποία -ανεπισήμως- του είχε επιτρέψει να πάρει σκευάσματα που θα τον βοηθούσαν στο να χάσει κιλά.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία διαφήμιζε το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ με τον Μαραντόνα σε ρόλο πρωταγωνιστή και η αλήθεια είναι πως η Αργεντινή παρουσιάστηκε πανέτοιμη. Έκρυψε τη μπάλα στο 4-0 επί της Ελλάδας στο πρώτο ματς και στο δεύτερο νίκησε με ανατροπή και τη δυνατή Νιγηρία, με το Νο10 να δημιουργεί και τον Κανίγια να σκοράρει. Η εικόνα της ομάδας του Άλφιο Μπαζίλε ήταν εικόνα ομάδας που είναι φαβορί για το τρόπαιο, αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Νιγηρία, όμως, όλοι θα καταλάβουν πως κάτι δεν πάει καλά.

Η εμφάνιση μιας νοσοκόμας στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει από το χέρι τον Μαραντόνα και να τον οδηγήσει στον έλεγχο ντόπινγκ, είναι κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν και δεν έγινε ποτέ μετά. Ο αρχηγός της Αργεντινής δέχεται με χαμόγελο να πάει να δώσει δείγμα, αλλά τα αποτελέσματα θα παγώσουν τους πάντες: Θετικός στην εφεδρίνη. Ουσία που υπήρχε στα σκευάσματα που είχε πάρει για να αδυνατίσει.

Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου, περικυκλωμένος από δημοσιογράφους, ο Μαραντόνα θα κατηγορήσει τον τότε πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής για προδοσία, θα βάλει κατά της FIFA και θα προβλέψει ότι το τρόπαιο θα καταλήξει στα χέρια της Βραζιλίας. Η Αργεντινή καταρρέει από τις εξελίξεις, οι παίκτες της είναι σοκαρισμένοι και αποκλείονται από τη Ρουμανία στους «16», η Βραζιλία κατέκτησε όντως το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 1970 και ο Μαραντόνα δεν ξεπέρασε ποτέ αυτή την «προδοσία», για την οποία μιλούσε μέχρι και τα τελευταία χρόνια της -σύντομης- ζωής του…