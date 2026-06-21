Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (21/6) ο Αλέσιο Λίσι, τον οποίο υποδέχθηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής, Λέο Μάτος.

Στον «δικέφαλο του βορρά» αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα για μια μεγάλη αλλαγή και έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον οποίο θα αντικαταστήσουν με τον 40χρονο Ιταλό προπονητή, αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Ο Λίσι, ο οποίος για πρώτη φορά θα δουλέψει ως πρώτος προπονητής εκτός Ισπανίας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το βράδυ της Κυριακής (21/6) και αυτός που τον υποδέχθηκε ήταν ο Μάτος, ο οποίος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής.

Το μόνο που απομένει, πλέον, για να κλείσει αυτό το θέμα, είναι να υπογράψει ο Λίσι το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕ, με την πρώτη προπόνηση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν να είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (22/6).