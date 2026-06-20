Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν αναφέρονται στα παιδικά τους χρόνια λένε πως ονειρεύονταν να παίζουν και να σκοράρουν σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Όλεγκ Σαλένκο όμως έκανε πραγματικότητα κάτι που δεν θα μπορούσε να δει ούτε στα πιο τρελά του όνειρα: Στο Μουντιάλ 1994 έβαλε 5 γκολ σε ένα ματς!

Γεννηθείς το 1969 από Ουκρανό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα, ο Σαλένκο έδειξε από μικρός την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και στη συνέχεια έδειξε ότι είχε και ταλέντο. Αν δεν είχε, δεν θα αναδεικνυόταν πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ Νέων το 1989, όταν πέτυχε 5 γκολ με την εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, και πέντε χρόνια μετά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και στο… κανονικό Μουντιάλ.

Η επιτυχία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι αυτό οφείλεται ουσιαστικά σε ένα και μόνο παιχνίδι, αυτό με το Καμερούν, το οποίο διεξήχθη στις 28 Ιουνίου 1994 στο Λος Άντζελες. Με τις δύο ομάδες να έχουν αποκλειστεί, αυτό που περίμεναν όλοι ήταν να δουν αν ο Ροζέ Μιλά, ο ήρωας του Καμερούν στο Μουντιάλ 1990, θα κατάφερνε να σκοράρει σε ηλικία 42 ετών. Και το κατάφερε.

Τα φώτα, όμως, δεν έπεσαν πάνω του αλλά σε έναν αντίπαλό του, τον Σαλένκο, ο οποίος έκανε το αδιανόητο: Σκόραρε πέντε φορές μέσα σε ένα 90λεπτο, πετυχαίνοντας ένα ρεκόρ που παραμένει μέχρι σήμερα. Κανείς πριν ή μετά τον Ρώσο δεν είχε πετύχει πέντε γκολ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν το highlight, η κορυφαία στιγμή του Σαλένκο και ήρθε σε ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε το τελευταίο του με την εθνική Ρωσίας, αν και ήταν μόλις 25 ετών.

Λίγους μήνες μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ως παίκτης της Βαλένθια, ο Σαλένκο τραυματίστηκε σοβαρά και από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να επανέλθει ποτέ στο 100%. Οι τραυματισμοί τον ταλαιπωρούσαν συνεχώς, με αποτέλεσμα στα 31 του χρόνια να βάλει τέλος στην καριέρα του. Μια καριέρα που δεν ήταν λαμπρή, γεμάτη τίτλους και διακρίσεις, αλλά σύντομη. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, το όνομα «Όλεγκ Σαλέγκο» είναι συνδεδεμένο με το Μουντιάλ, χάρη σε όσα έκανε εκείνο το μεσημέρι του Ιούλη του 1994 στο Λος Άντζελες κόντρα στο Καμερούν.