Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας τους, ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media ένα όμορφο βίντεο για τον Μουσταφά Φαλ, για τον οποίο έγραψε πως «δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας».

Ήταν το καλοκαίρι του 2021 όταν ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ φέτος πανηγύρισε, αν και δεν έπαιζε, με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση και της Euroleague.

Ήταν, με λίγα λόγια, μια γεμάτη και όμορφη πενταετία για τον Φαλ, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, επέστρεψε στη δράση, χειροκροτήθηκε και τώρα ήρθε η ώρα της αποχώρησης, με την ΚΑΕ να ανεβάζει στα social media ένα όμορφο βίντεο, συνοδεύοντάς το με το ακόλουθο μήνυμα.

«Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Είμαστε και ευλογημένοι που είδαμε, ξανά και ξανά, το χαμόγελο που πάντα προσπαθούσες να κρύψεις. Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου».