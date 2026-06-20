Η Ολλανδία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 με το επιβλητικό 5-1 επί της Σουηδίας και μετράει πλέον 14 συνεχόμενα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς ήττα, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε η Βραζιλία του Πελέ.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010, στη Νότια Αφρική, οι «οράνιε» είχαν ηττηθεί με 1-0 από την Ισπανία, μετά το γκολ του Ινιέστα στην παράταση. Από τότε έχουν περάσει 16 χρόνια και η Ολλανδία παραμένει αήττητη σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς δεν υπολογίζονται οι ήττες στη διαδικασία των πέναλτι αλλά τα αποτελέσματα σε 90λεπτο ή παράταση, κάνοντας νέο ρεκόρ.

Το 2014, στη Βραζιλία, οι Ολλανδοί είχαν νικήσει με 5-1 την Ισπανία, με 3-2 την Αυστραλία, με 2-0 τη Χιλή και με 2-1 το Μεξικό, είχαν έρθει ισόπαλοι με Κόστα Ρίκα και Αργεντινή σε προημιτελικό και ημιτελικό αντίστοιχα, ενώ στον μικρό τελικό είχε κάνει με 3-0 τη Βραζιλία.

Το 2018 οι «οράνιε» δεν είχαν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ το 2022 είχαν νικήσει με 2-0 τη Σενεγάλη και με το ίδιο σκορ το Κατάρ, είχαν έρθει ισόπαλοι με το Εκουαδόρ και στα νοκ άουτ παιχνίδια είχαν νικήσει με 3-1 τις ΗΠΑ στους «16» και είχαν μείνει στο 2-2 με την Αργεντινή στον προημιτελικό (3-4 στα πέναλτι).

Όσο για το Μουντιάλ 2026, η Ολλανδία ξεκίνησε με ισοπαλία (2-2) κόντρα στην Ιαπωνία και ακολούθησε το 5-1 επί της Σουηδίας.