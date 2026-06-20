Η Ολλανδία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 με το επιβλητικό 5-1 επί της Σουηδίας και μετράει πλέον 14 συνεχόμενα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς ήττα, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε η Βραζιλία του Πελέ.
Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010, στη Νότια Αφρική, οι «οράνιε» είχαν ηττηθεί με 1-0 από την Ισπανία, μετά το γκολ του Ινιέστα στην παράταση. Από τότε έχουν περάσει 16 χρόνια και η Ολλανδία παραμένει αήττητη σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς δεν υπολογίζονται οι ήττες στη διαδικασία των πέναλτι αλλά τα αποτελέσματα σε 90λεπτο ή παράταση, κάνοντας νέο ρεκόρ.
Το 2014, στη Βραζιλία, οι Ολλανδοί είχαν νικήσει με 5-1 την Ισπανία, με 3-2 την Αυστραλία, με 2-0 τη Χιλή και με 2-1 το Μεξικό, είχαν έρθει ισόπαλοι με Κόστα Ρίκα και Αργεντινή σε προημιτελικό και ημιτελικό αντίστοιχα, ενώ στον μικρό τελικό είχε κάνει με 3-0 τη Βραζιλία.
Το 2018 οι «οράνιε» δεν είχαν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ το 2022 είχαν νικήσει με 2-0 τη Σενεγάλη και με το ίδιο σκορ το Κατάρ, είχαν έρθει ισόπαλοι με το Εκουαδόρ και στα νοκ άουτ παιχνίδια είχαν νικήσει με 3-1 τις ΗΠΑ στους «16» και είχαν μείνει στο 2-2 με την Αργεντινή στον προημιτελικό (3-4 στα πέναλτι).
Όσο για το Μουντιάλ 2026, η Ολλανδία ξεκίνησε με ισοπαλία (2-2) κόντρα στην Ιαπωνία και ακολούθησε το 5-1 επί της Σουηδίας.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026
Holanda supera a la Brasil de Pelé y se convierte en la PRIMERA selección que enlaza CATORCE partidos CONSECUTIVOS SIN PERDER en TODA la historia de la Copa del Mundo. La oranje no pierde en el torneo desde la final de Sudáfrica 2010.
Y en el horizonte…