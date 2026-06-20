Πανικός προκλήθηκε στο Παλαιό Φάληρο όταν μία μεθυσμένη οδηγός παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ παραλίγο να παρασύρει και πεζούς.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί μία 32χρονη γυναίκα, η οποία μόλις έχει ακινητοποιηθεί σε πιλοτή πολυκατοικίας με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα.

Όπως διαπιστώθηκε, η 32χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 32χρονη έκλεψε ένα αυτοκίνητο από την Καλλιθέα και στη συνέχεια ακολούθησε μία ξέφρενη πορεία, καθώς έμπαινε ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τελικά, ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο, όπου ακολούθησε καταδίωξη της 32χρονης, η οποία προσπάθησε να το σκάσει πεζή. Τελικά, οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και της πέρασαν χειροπέδες.

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