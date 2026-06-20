Η Ολλανδία και η Σουηδία αναμετρώνται για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 4-1 μετά τα γκολ των Μπρόμπεϊ (5′, 17′), Χάκπο (47′, 54′) και Ελάνγκα (59′).

Οι «οράνιε» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 5ο λεπτό, καθώς βγήκαν ωραία στην επίθεση και ο Χάκπο από αριστερά έκανε το γύρισμα για τον Μπρόμπεϊ που σκόραρε από κοντά για το 1-0.

Οι Σουηδοί προσπάθησαν να ανασυνταχθούν αλλά δεν τα κατάφεραν και στο 17′ ήρθαν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς μετά το γύρισμα του Ντούμφρις από δεξιά ο Μπρόμπεϊ σκόραρε ξανά, με προβολή, γράφοντας το 2-0.

Η Σουηδία είχε ευκαιρίες για να μειώσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αλλά δεν το έκανε και με το ξεκίνημα του δεύτερου και συγκεκριμένα στο 47′ η Ολλανδία έκανε το 3-0 με την προβολή του Χάκπο από κοντά μετά το γύρισμα του Ντούμφρις από δεξιά.

Με τα πάντα, πλέον, να έχουν κριθεί, η Σουηδία κατέρρευσε και η Ολλανδία συνέχισε το πάρτι, καθώς στο 54′ ο Χάκπο με συρτό σουτ εντός περιοχής βρήκε ξανά δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0.

Λίγα λεπτά μετά πάντως, στο 59′, οι Σουηδοί κατάφεραν να μειώσουν σε 4-1 με τον Ελάνγκα, ο οποίος βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Ίσακ και πλάσαρε ωραία τον Φερμπρούγκεν.