Μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές συμμαχίες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν ίσως η Ευρωπαία ηγέτης που βρισκόταν πιο κοντά πολιτικά στον Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο να ανταλλάσσουν συχνά φιλοφρονήσεις και δημόσιες εκδηλώσεις αμοιβαίας εκτίμησης.

Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η σχέση τους έχει περάσει από τη στενή συνεργασία σε μια ανοιχτή διπλωματική κρίση, με δημόσιες επιθέσεις, εκατέρωθεν αιχμές και σοβαρές πολιτικές διαφωνίες.

Η «ειδική σχέση» Μελόνι – Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που προσέγγισαν τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η κοινή τους ατζέντα σε ζητήματα μετανάστευσης, εθνικής κυριαρχίας και συντηρητικών αξιών δημιούργησε μια ιδιαίτερα στενή σχέση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τη χαρακτηρίζει κατά καιρούς «εξαιρετική ηγέτιδα» και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ευρώπης.

Η Μελόνι ήταν μάλιστα η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που έδωσε το «παρών» στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025, γεγονός που είχε ερμηνευτεί ως απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσης των δύο πλευρών.

Η ρήξη για το Ιράν και τον Πάπα

Η πρώτη σοβαρή κρίση εμφανίστηκε την άνοιξη του 2026, όταν η Ιταλία αρνήθηκε να στηρίξει πλήρως τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, η Μελόνι αντέδρασε έντονα στις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του απαράδεκτες.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήταν σκληρή. Σε συνέντευξή του σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης δήλωσε πως είναι «απογοητευμένος» και «σοκαρισμένος» από τη στάση της Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι περίμενε περισσότερη «τόλμη» από εκείνη.

Από εκείνο το σημείο και μετά οι σχέσεις των δύο ηγετών μπήκαν σε τροχιά σύγκρουσης.

Η υπόθεση με τη φωτογραφία που προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο

Η μεγαλύτερη ένταση σημειώθηκε μετά τη Σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε δημόσια ότι η Τζόρτζια Μελόνι «τον παρακάλεσε» να βγάλουν μαζί φωτογραφία και ότι δέχθηκε μόνο επειδή τη λυπήθηκε.

Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν άμεση και οργισμένη. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς κατασκευασμένους», τονίζοντας πως «ούτε η Ιταλία ούτε εγώ παρακαλάμε κανέναν». Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό προς τους αντιπάλους της Δύσης παρά προς τους συμμάχους της.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Η νέα επίθεση Τραμπ

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημοτικότητά της βρίσκεται σε πτώση και επανέφερε τον ισχυρισμό ότι εκείνη ζήτησε επανειλημμένα κοινή φωτογράφιση κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7.

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την Ιταλία ότι δεν διευκόλυνε επαρκώς τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αναφερόμενος στη χρήση ιταλικών αεροπορικών διαδρόμων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η σκληρή απάντηση της Μελόνι

Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήρθε λίγες ώρες αργότερα και ήταν εξίσου αιχμηρή.

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου ούτε εξαρτάται από τη σχέση μας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα πάντοτε», ανέφερε.

Στη συνέχεια απάντησε ευθέως στις αιτιάσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία.

«Η χρήση τους διέπεται από διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η χώρα μας σεβάστηκε πάντα και θα συνεχίσει να σέβεται όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει κυρίαρχο κράτος», τόνισε.

Η πιο σκληρή φράση της, ωστόσο, ήρθε στο τέλος της τοποθέτησής της:

«Η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικεντρωθείτε στη δική σας».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ιταλία, με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους να καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ ως προσβλητικές για τη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ακύρωσε μάλιστα προγραμματισμένο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένδειξη διαμαρτυρίας.