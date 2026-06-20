Ο Γρηγόρης Γκουντάρας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και στη συνάδελφό του, Μένια Κούκου, όπως παρακολουθήσαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του MEGA.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής κλήθηκε να σχολιάσει την “κόντρα” μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “θα μπορούσα να πω πως είμαι κάπου στη μέση, προς Γρηγόρη. Δεν μου άρεσε που την επόμενη μέρα ο Γιώργος Λιάγκας βγήκε, χρησιμοποιώντας πάλι την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γρηγόρη, για να πει κάτι άλλο”.

“Ό,τι έχεις να πεις, το λες όταν ο άλλος είναι παρών, έστω και τηλεφωνικά, για να αντικρούσει ή όχι τα επιχειρήματά σου. Δηλαδή ήταν άστοχο αυτό που έκανε και άκομψο, θα έλεγα”.

“Όλοι έχουν και αφήνουν ένα αποτύπωμα. Δεν πάει να πει ότι επειδή κάνεις ενημέρωση αφήνεις αποτύπωμα και ο άλλος που κάνει ψυχαγωγία, τι; Δεν αφήνει αποτύπωμα;” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου για το Μεγάλο Κανάλι.

“Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γιώργος Λιάγκας έχει ανάγκη να θυματοποιείται. Κανένας δεν καταδιώκει τον Γιώργο Λιάγκα. Κανένας δεν θέλει το κακό του. Καλό θα είναι να ακούει και αυτά που του λένε οι άλλοι, γιατί μπορεί κάποιος να μας ταρακουνήσει…”