Συνέχεια στην τηλεοπτική αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τοποθετούμενος εκ νέου για την τηλεφωνική παρέμβαση που πραγματοποίησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πριν από λίγες ημέρες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στη διαφωνία που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τον προβληματισμό του για την υπεροχή της ενημέρωσης έναντι της ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, σχολίασε την επιλογή του παρουσιαστή του «Πρωινού» να επανέλθει στο θέμα την επόμενη ημέρα της συζήτησής τους, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ιδιαίτερα άκομψη, καθώς ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί για να απαντήσει.

«Δέχθηκα πολλά μηνύματα από ακροατές. Επίτηδες δεν είχα παρακολουθήσει το σχετικό βίντεο. Κάποια στιγμή μου το έστειλαν και είδα μόνο το σημείο όπου αναφερόταν ότι, επειδή ήμουν καλεσμένος, έπρεπε να υπάρξει ευγένεια απέναντί μου. Ωστόσο, δεν ήμουν καλεσμένος. Εγώ τηλεφώνησα στην εκπομπή και, προς τιμήν της ομάδας και της αρχισυντάκτριας, μου δόθηκε ο λόγος. Θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει να μη βγω στον αέρα, όμως λειτούργησαν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο», ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποστήριξε ότι η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους. Όπως τόνισε, όταν ένας διάλογος ολοκληρώνεται, δεν είναι σωστό να συνεχίζεται μονομερώς εκ των υστέρων.

«Είπαμε όσα πιστεύαμε εκείνη τη στιγμή και η κουβέντα έκλεισε. Από τη στιγμή που τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν θεωρώ σωστό να συνεχίζεται από τη μία πλευρά. Κι εγώ διαθέτω βήμα και μικρόφωνο, όμως ό,τι έχω να πω το λέω παρουσία του συνομιλητή μου. Αν η συζήτηση ολοκληρωθεί, περιμένω να ξαναβρεθούμε ή να μιλήσουμε ξανά για να τοποθετηθώ», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, σχολίασε τη φράση του Γιώργου Λιάγκα ότι «από ευγένεια δεν του τα είπε», εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του: «Κατά τη γνώμη μου, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το να επανέρχεσαι την επόμενη ημέρα και να συνεχίζεις μόνος σου μια συζήτηση, ενώ είχες λίγες ώρες πριν τη δυνατότητα να τα πεις όλα απευθείας στον συνομιλητή σου, δεν συνάδει με την ευγένεια».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής υπογράμμισε ότι ο ίδιος προτιμά να εκφράζει τις διαφωνίες του τη στιγμή που έχει απέναντί του τον συνομιλητή του και όχι εκ των υστέρων, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «σχεδόν τραγική».