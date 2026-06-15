Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά στο «Πρωινό» και απάντησε στα σχόλια που έγιναν σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για τη θέση της ψυχαγωγίας στο ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα επεκτάθηκε τόσο στην αναλογία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας όσο και στη χρήση podcasts και vidcasts από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

«Ούτε εσύ ο ίδιος δεν βοηθάς την τηλεόραση με τη στάση αυτή», είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, σε ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν από τον διάλογό τους.

Η συζήτηση για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποστήριξε ότι η ψυχαγωγία έχει περιοριστεί σημαντικά στο καθημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκφράζοντας την άποψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κυριαρχείται από θέματα επικαιρότητας, εγκληματολογικού και πολιτικού περιεχομένου.

«Από το πρωί λοιπόν, από τις έξι η ώρα που ανοίγω μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα, 80% βλέπω για σοβαρά προβλήματα πολιτικά, για δολοφονίες, για ιστορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάτι που αναφέρει και στο συνέδριο του Newsbeast Ηγεσία και Εργασία σε συζήτηση που συντόνισε ο Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ως τηλεθεατής δυσκολεύεται να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα που μεταβαίνει από βαριά θέματα επικαιρότητας σε πιο ανάλαφρη θεματολογία. «Όταν, λοιπόν, εσύ παίζεις μια δολοφονία, και μου βγάζεις τον ξάδερφο, και το πόσα εκατοστά ήταν το μαχαίρι. Μη θέλεις, σε δυο δευτερόλεπτα, εγώ μετά να γελάσω, που μου δείχνεις το γάμο, της Δανάης Μπάρκα. Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε ότι η επικαιρότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεοπτικής πραγματικότητας και πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

«Όταν βγαίνουν έξω και συζητάγαν όλοι για τα Τέμπη. Τι να κάνω; Να μην παίξω τα Τέμπη;», σχολίασε.

Η διαφωνία για podcasts και vidcasts

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τη διαφωνία του με την αναπαραγωγή διαδικτυακών συνεντεύξεων από τις τηλεοπτικές εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι η τηλεόραση πρέπει να επενδύει περισσότερο σε πρωτογενές περιεχόμενο.

«Παίζετε όλα τα vidercast στην τηλεόραση. Και μου λες ότι δεν μπορείτε, αυτή τη στιγμή, να δημιουργήστε πρωτογενές υλικό;», είπε απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του Πρωινού.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε τη δική του στάση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Σου δίνω το λόγο μου ότι ποτέ δεν θα παίξω podcast».

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας παραδέχθηκε ότι η συνεχής αξιοποίηση περιεχομένου από podcasts και vidcasts δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για την τηλεόραση, εξηγώντας ωστόσο ότι η πραγματικότητα του τηλεοπτικού ανταγωνισμού οδηγεί συχνά σε αυτή την πρακτική.

Παράλληλα, στάθηκε στη δουλειά που γίνεται πίσω από μια καθημερινή τηλεοπτική παραγωγή, σημειώνοντας ότι για να βγει στον αέρα μια εκπομπή εργάζονται δεκάδες επαγγελματίες, από δημοσιογράφους και αρχισυντάκτες μέχρι τεχνικούς και εικονολήπτες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου διευκρίνισε ότι εκφράζει αποκλειστικά τη δική του οπτική ως τηλεθεατής.

«Αυτό, αυτό ακριβώς λέω. Είναι η άποψή μου. Ξαναλέω, το κάνεις πάρα πολύ ωραία… Δεν κρίνω. Δεν κρίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε».