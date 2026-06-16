Τη δική του οπτική για το περιεχόμενο της τηλεόρασης και τη θέση που πρέπει να έχουν τα κοινωνικά ζητήματα στον τηλεοπτικό αέρα ανέπτυξε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, μία μέρα μετά την τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «Πρωινό».

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι σέβεται απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αντιλαμβάνεται και υπηρετεί την ψυχαγωγία, ωστόσο υπογράμμισε πως ο ίδιος επιθυμεί να διατηρεί και τη δημοσιογραφική του ταυτότητα μέσα από την εκπομπή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του. Και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση που μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, παρότι αναγνωρίζει την αξία της ψυχαγωγίας, ο ίδιος θεωρεί σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα σε ειδήσεις που αφορούν την κοινωνία και την επικαιρότητα.

«Και να πω και κάτι, γιατί το ‘χω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να ‘σαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του. Και τη σέβομαι απόλυτα.

Αυτή την τηλεόραση που μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει» ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας για το κομμάτι των αναγκών του προγράμματος: «Ο καθένας αυτό που μπορεί, το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ.

Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ, ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία».

«Θέλω να αφήσω ένα αποτύπωμα»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θέλει να θυμάται ο ίδιος την πορεία του στην τηλεόραση όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος του.

«Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, εσείς θα το πείτε αυτό, θέλω να αφήσω ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου. Και να ‘χω και ένα διακύβευμα. Ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα, είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία».

Ο παρουσιαστής παραδέχθηκε ότι η ψυχαγωγία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεόρασης, σημειώνοντας ωστόσο ότι, κατά τη γνώμη του, η δημόσια παρουσία συνοδεύεται και από ευθύνη απέναντι στους τηλεθεατές.

«Λοιπόν, εντάξει, η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση. Και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Έχω κάνει και 70% με show. Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός. Όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό».

Η τοποθέτηση του παρουσιαστή ήρθε μία ημέρα μετά την παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό». Ο παρουσιαστής του «The 2Night Show» είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εκπομπή, εκφράζοντας μεταξύ άλλων τη διαφωνία του με την πρακτική των δηλώσεων και σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση θα μπορούσε να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον ίδιο τον χώρο.