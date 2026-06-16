Τη χθεσινή τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» σχολίασαν το πρωί της Τρίτης (16/6) η Τίνα Μεσσαροπούλου και η παρέα του Happy Day.

Αφορμή της συζήτησης αποτέλεσε η διαπίστωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι τα περισσότερα πρωινά προγράμματα κατακλύζονται από βαριά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, παρουσιάζοντας ένα αμιγώς ψυχαγωγικό και ανάλαφρο πρόγραμμα, στα πρότυπα της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη στον αέρα του Γιώργου Λιάγκα αναφέροντας: «Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα».

«Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχει πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο, ξέρεις, σου σφίγγουν την καρδούλα. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα», ξεκίνησε να λέει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

«Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα; Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχει μία κόντρα χρόνων. Επίσης, υπάρχει μία -πώς να το πω;- πρόταση χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγο-πολύ να το κάνει και στην τηλεόραση με την ίδια παρέα», είπε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Τι σας κάνει εντύπωση από αυτό που ακούσατε; Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό που σκέφτεται, αυτό και κάνει. Δεν νομίζω να το πολυσκέφτηκε. Θέλω να πω ότι, αυτό που εκείνη την ώρα ήθελε να κάνει, αυτό έκανε», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Αλλά εγώ εκεί που λυπήθηκα τον Γιώργο – και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πολύ σοβαρά – είναι ότι πάει να του πει “εμάς γιατί μας βάζεις, κι εμείς παίζουμε ψυχαγωγικά θέματα;”, και είναι αυτό που λες, “τι ήθελες να ρωτήσεις;”, γιατί εκεί τον αποτελείωσε», τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.