Μια σειρά από αιτήματα φαίνεται να παρουσίασε στους αστυνομικούς η γιατρός που είναι προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός, που βρίσκεται στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα, παρουσίασε σήμερα τα αιτήματά της, σύμφωνα με το Live News.

Συγκεκριμένα, ζήτησε βαφή για τα μαλλιά, να απομακρυνθούν η παλιά τηλεόραση και το ραδιόφωνο και να αντικατασταθούν με καινούργιες συσκευές, αλλά και να έχει πρόσβαση σε δικό της φαγητό/delivery, ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Επιπλέον, φέρεται να ζήτησε να προαυλίζεται μόνη της, κάτι που θεωρητικά θα έπρεπε να γίνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς οι υπόλοιπες κρατούμενες δεν επιθυμούν συναναστροφές μαζί της.

Αποκαλυπτική κατάθεση της υπαλλήλου του ιατρείου

Το γεγονός ότι χορηγήθηκε μέθη το μοιραίο μεσημέρι στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.

Για περίπου τρεις ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η μάρτυρας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξήγησε αναφερόμενη στην προανακριτική της κατάθεση πως η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εκείνη που ζήτησε από τις υπαλλήλους της να έχουν κοινή γραμμή.

Το «πλούσιο» πελατολόγιο των δύο γιατρών

Δεκάδες, πασίγνωστα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, της πολιτικής, καθώς και επιφανείς πολίτες συγκαταλέγονταν στο πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», μεταξύ αυτών που επισκέπτονταν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι ήταν:

Σύζυγος ανώτατου δημόσιου λειτουργού

Influencer με πάνω από 200.000 followers

Σύζυγος γνωστού τραγουδιστή

Πασίγνωστη τραγουδίστρια

Παρουσιάστριες

Επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης

Μάνατζερ καλλιτεχνών

Γνωστοί τραγουδιστές

Πρώην μπασκετμπολίστας

Πολιτικός

Βέβαια, όπως τόνισε ο δημοσιογράφος, οι παραπάνω που ήταν στο πελατολόγιο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, δεν είχαν υποβληθεί απαραίτητα σε πλασμαφαίρεση, αλλά και σε άλλες θεραπείες ή υπηρεσίες.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλοί από τους διάσημους πελάτες του επίμαχου ιατρείου, το επισκέπτονταν στα κρυφά, βραδινές ώρες ακόμα και Σαββατοκύριακα, για να κάνουν πλασμαφαίρεση ή άλλες θεραπείες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.