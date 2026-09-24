Ο Μαρκ Κάρνεϊ εξέτασε τον «ακραίο κίνδυνο» μιας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ ο πρόεδρος των οποίων Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να καταστήσει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με συνέντευξη του Καναδού πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ από τους New York Times.

Όταν ρωτήθηκε για αυτές τις απειλές, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης άφησε να εννοηθεί ότι εξέτασε προσεκτικά την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να επεξηγήσει τι θα σήμαινε αυτό για τον Καναδά.

«Νομίζω ότι, όταν είσαι σε ένα τέτοιο αξίωμα, έχεις την ευθύνη να εξετάσεις τους ακραίους κινδύνους», δήλωσε στην εφημερίδα.

«Είναι απλώς διαχείριση κινδύνου. Δεν είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά θα ήταν ανεύθυνο» να μην το είχα εξετάσει, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ, η οποία κλιμακώνεται, έχει φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο από τότε που ο Καναδάς διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο στις 21 Αυγούστου.

Ο Κάρνεϊ κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί να επιβάλει μια «άδικη» συμφωνία στην Οτάβα.