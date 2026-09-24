Την τελευταία της πνοή άφησε η 29χρονη γυναίκα από την Ξάνθη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η νεαρή γυναίκα έδωσε για περισσότερο από έναν μήνα μάχη για τη ζωή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαριά τραύματά της.

Η πτώση από τον 4ο όροφο στην Ξάνθη

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη, στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Μαραθώνος, όταν η 29χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Αμέσως μετά την πτώση, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία της.

Η μάχη στην εντατική

Από τις 14 Αυγούστου, η 29χρονη νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Καβάλας.

Παρέμενε διασωληνωμένη και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκλήθηκαν από τον τραυματισμό της.

Ωστόσο, η πολυήμερη μάχη δεν είχε την κατάληξη που όλοι περίμεναν και η νεαρή γυναίκα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους της.

Σήμερα η κηδεία της στην Ξάνθη

Η κηδεία της 29χρονης τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ξάνθη, παρουσία συγγενών και φίλων που αποχαιρέτησαν τη νεαρή γυναίκα.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση είχαν εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.