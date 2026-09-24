Μια υπόθεση με επίκεντρο τη ζωοκλοπή και τις δηλώσεις κτηνοτροφικού κεφαλαίου ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Βιάννου Ηρακλείου.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου άνδρα, ενώ σε βάρος μιας 52χρονης γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν, κατά περίπτωση, τη νομοθεσία περί ζωοκλοπής και περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της ζωοκλοπής, της ανεπιτήρητης βόσκησης αλλά και της παράνομης οπλοκατοχής.

Η δήλωση με τα 218 ζώα και το άδειο ποιμνιοστάσιο

Το στοιχείο που προκάλεσε το ενδιαφέρον των Αρχών ήταν η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα ζώα και σε αυτά που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο ποιμνιοστάσιο του 46χρονου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν τα 218 αιγοπρόβατα που εμφανίζονταν στην κτηνοτροφική δήλωσή του.

Παράλληλα, κατά την έρευνα στην κατοικία του στην περιοχή του Δήμου Βιάννου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι φυσίγγια.

Βρέθηκε κοπάδι 105 ζώων να κινείται χωρίς επιτήρηση

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν εκεί. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν ένα ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέρος των ζώων αυτών ανήκε στον 46χρονο και στη 52χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε επίσης δικογραφία.

Τα ζώα περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν σε χώρο του Δήμου Ιεράπετρας, όπου τέθηκαν υπό φύλαξη.

Μεγάλη επιχείρηση με συμμετοχή πολλών υπηρεσιών

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, καθώς και από τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί πλήρως η προέλευση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ζώων.