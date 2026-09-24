Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραμείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα, για τους αγώνες με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, οπότε θα αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Οι «κιτρινόμαυροι» στις 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς στο Λονδίνο και έξι μέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, θα αναμετρηθούν με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ενδιάμεσα, στις 17 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένο το ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αλλά θα αναβληθεί.

Η Ένωση έχει αυτή τη δυνατότητα και αποφάσισε να παραμείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία, οπότε θα υπάρξει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο και μία ημερομηνία στην οποία μπορεί να διεξαχθεί, όπως είχε πει και ο Μίρκο Νίκολιτς μετά το ματς με τον Βόλο, είναι η 16η Δεκεμβρίου.

«Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής. Υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκέμβρη», είχε πει ο Σέρβος τεχνικός.