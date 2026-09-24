Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά την καταγραφή 781 αφίξεων μεταναστών μέσα σε μία μόνο ημέρα μέσω της Μάγχης, ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν στις βρετανικές ακτές με 10 μικρά σκάφη, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε πλεούμενο μετέφερε κατά μέσο όρο περίπου 78 άτομα.

Με τις νέες αφίξεις, ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων της Μάγχης από τις αρχές του 2026 ανέρχεται προσωρινά σε 18.565 ανθρώπους.

Παρά τη μείωση, οι αριθμοί παραμένουν στο επίκεντρο

Τα φετινά στοιχεία δείχνουν μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο αριθμός των αφίξεων είναι περίπου 42% χαμηλότερος από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 32.188 διελεύσεις, ενώ είναι μειωμένος και κατά 26% σε σύγκριση με το 2024.

Ωστόσο, η νέα μαζική άφιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου στα βρετανικά σύνορα.

Σκάφη έφτασαν στις ακτές χωρίς να εντοπιστούν

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την άφιξη δύο σκαφών που κατάφεραν να φτάσουν στις βρετανικές ακτές χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τις υπηρεσίες επιτήρησης.

Ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε κοντά στο Ντόβερ, όπου 21 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση μετά την άφιξη σκάφους σε παραλία.

Ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Φόλκστοουν, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα πλεούμενα κατάφεραν να αποφύγουν τους ελέγχους.

«Δεν μπορείς να σταματάς τα πάντα συνέχεια»

Η υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Λούσυ Πάουελ, σχολιάζοντας την κατάσταση δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να αναχαιτίζεται κάθε σκάφος που επιχειρεί να διασχίσει τη Μάγχη.

«Δεν μπορείς να σταματάς τα πάντα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις για τις δυνατότητες των βρετανικών αρχών να αντιμετωπίσουν τις παράνομες διελεύσεις.

Οι αφίξεις μέσω της Μάγχης αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για τις βρετανικές κυβερνήσεις, με το Λονδίνο να αναζητά τρόπους περιορισμού των επικίνδυνων διαδρομών που χρησιμοποιούν οι διακινητές.