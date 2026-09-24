«Ο Γιώργος “θέλει” μια σιωπή. Θέλει μια ηρεμία», είπε ο Λάκης Γαβαλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολιάζοντας όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες μετά τον θάνατό του. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα του Happy Day το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026 και αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στον δημόσιο τρόπο διαχείρισης της απώλειας.

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε λόγο για μια προσωπική σχέση με τον τραγουδιστή, αναφέροντας ότι είχαν κοινή καταγωγή από συνοικίες της Αττικής και ότι επέλεξε να διαχειριστεί το πένθος του μακριά από όσα διαδραματίζονται δημόσια.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής, μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα. «Σε αντίθεση με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες».

Η αιχμή για την τηλεοπτική διαχείριση

Ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε ειδικά στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, τα τηλεοπτικά μέσα έχουν παρουσιάσει την υπόθεση και όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αυτή η εμπορευσιμότητα, από την άλλη πλευρά, που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική. Πάρα πολλοί άσχετοι!» Ο ίδιος συνέχισε μιλώντας για πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια και σχολιάζουν την υπόθεση, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Δηλαδή ουρλιάζει μια κατίνα να μην πω και το όνομα της, συνέχεια λες και ξέρει πράγματα, λες και κάνει. Είναι τραγικό».

Κλείνοντας, ο Λάκης Γαβαλάς επέστρεψε στον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε αυτό που, όπως είπε, θεωρεί ότι χρειάζεται πλέον ο φίλος του μετά τον θάνατό του: «Ο Γιώργος “θέλει” μια σιωπή. Θέλει μια ηρεμία».